Официальный фотограф Папы подарил свою профессиональную камеру фотографу-любителю, бывшему бездомному

Фотограф Франческо Сфорца, обладающий эксклюзивными правами на все фотографии Папы и с участием Папы для ватиканского официоза L’Osservatore Romano, подарил бывшему бездомному фотоаппарат, которым пользовался раньше. С «зеркалкой» Nikon Сфорца на протяжении почти всего понтификата Бенедикта XVI и затем — все прошедшие годы понтификата Франциска. И вот теперь камера и всё, что к ней прилагается, перешла в собственность Даниэле Чарлантини, который в настоящее время работает фотографом в римском приюте для бездомных, опекаемом общиной Ronda della Solidarietà. До этого Чарлантини запечатлевал происходящее на римских улицах с помощью обычных камер. Первую такую камеру он получил, сам будучи бездомным, когда ему стала помогать Ronda della Solidarietà. Потом у него появилась простенькая цифровая фотокамера, с помощью которой он стал документировать ситуации из жизни «людей улицы»: поиски ими съестного, их общение, их «дежурство» у пунктов раздачи еды и одежды. Его работы получили позитивные отклики, так что в 2016 г. усилиями всё той же Ronda della Solidarietà была даже организована его именная выставка под названием «Автобиография улицы».

«Фотографирование делает меня самим собой, — признаётся Даниэле, — если в моей руке фотоаппарат, я ощущаю его частью меня самого. У меня появляется цель в жизни». Он также добавил, что не является «фотографом от рождения», поскольку полюбил фотографировать только тогда, когда ему это поручили. Со своей стороны, Франческо Сфорца дал высокую оценку своему коллеге: «Такие люди, как Чарлантини, — сказал он, — могут увидеть реальность под таким углом зрения, под которым мы обычно не смотрим или не хотим смотреть. Я уверен, что он сделает еще много чего удивительного».

Источник: CREDO.pro