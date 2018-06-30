Одна из крупнейших теологических семинарий США продает свой основной кампус

Одна из крупнейших теологических семинарий США продает свой основной кампус

Июнь 30, 2018

планирует в ближайшие три года распродать здания и земли своего центрального кампуса в г. Пасадене, округ Лос-Анджелес, и переехать в г. Помона, которая расположена в 43,5 километрах на восток от Пасадены, в том же округе, сообщает «Седмица» со ссылкой на The Сhristian Сentury.

Эта продажа комплекса зданий и переезд в менее престижный район штата обусловлен образовавшимися за последние годы финансовыми трудностями у учебного заведения. По словам президента Марка Лаббертона, все эти мероприятия помогут расплатиться с долгами и профинансировать ряд важных учебных проектов.

Однако есть, как считают в администрации учебного заведения, и свои плюсы в избрании Помоны. Так Помона превосходит Пасадену по численности населения, для этого города характерна большая финансовая обеспеченность домохозяйств, а также более развитая инфраструктура в сфере культуры.

Одновременно с переездом будет продолжаться сокращение зачислений в региональные филиалы Фуллеровской семинарии. Постепенно будут прекращено обучение в кампусах Сиэтла, Ирвина и Менло-парка. Впрочем, в Хьюстоне, Фениксе и Колорадо-Спрингс образовательный процесс будет продолжен.

Согласно данным Ассоциации духовных школ, Фуллеровская семинария является одним из трех крупнейших теологических вузов в , наряду с Юго-восточной и Юго-западной баптистскими теологическими семинариями (последние две тесно связаны с Южной баптистской конвенцией).

В этом учебном году в Фуллеровской семинарии обучалось 1 319 студентов на очном отделении. Всего же, включая заочную форму обучения и онлайн-программы, в семинарии числилось 2 897 человек. Эти показатели демонстрируют значительное снижение на сегодняшний день объёмов студенческого потока почти в полтора раза, по сравнению, например, с 2012 годом, когда 1 708 студентов очно проходило обучение, а всего значилось 3 579 студентов.

Каждый год 1/6 всех курсов в Семинарии Фуллера проводятся в дистанционном режиме через интернет. Лаббертон отмечает, «что основная часть предлагаемых в вузе курсов ставят целью не столько передачу определённых объемов информации студентам, сколько способствуют созданию небольших учебных сообществ, в рамках которых у учащихся вырабатывались бы исследовательские и практические навыки».

Фуллеровская теологическая семинария, основанная в 1947 году известным американским радио-проповедником и пастором Чарльзом Фуллером, баптистом по деноминационной принадлжености, создавалась с целью преодоления фундаментализма и антиинтеллектуализма в среде протестантов США. На сегодняшний день одним из приоритетов её деятельности стал межконфессиональный, межрелигиозный и . В стенах семинарии обучаются студенты, которые являются членами разных христианских деноминаций (более ста разных деноминаций) из более чем 90 стран мира.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна