Одна из крупнейших теологических семинарий США продает свой основной кампус

Фуллеровская теологическая семинария планирует в ближайшие три года распродать здания и земли своего центрального кампуса в г. Пасадене, округ Лос-Анджелес, и переехать в г. Помона, которая расположена в 43,5 километрах на восток от Пасадены, в том же округе, сообщает «Седмица» со ссылкой на The Сhristian Сentury.

Эта продажа комплекса зданий и переезд в менее престижный район штата обусловлен образовавшимися за последние годы финансовыми трудностями у учебного заведения. По словам президента семинарии Марка Лаббертона, все эти мероприятия помогут расплатиться с долгами и профинансировать ряд важных учебных проектов.

Однако есть, как считают в администрации учебного заведения, и свои плюсы в избрании Помоны. Так Помона превосходит Пасадену по численности населения, для этого города характерна большая финансовая обеспеченность домохозяйств, а также более развитая инфраструктура в сфере культуры.

Одновременно с переездом будет продолжаться сокращение зачислений в региональные филиалы Фуллеровской семинарии. Постепенно будут прекращено обучение в кампусах Сиэтла, Ирвина и Менло-парка. Впрочем, в Хьюстоне, Фениксе и Колорадо-Спрингс образовательный процесс будет продолжен.

Согласно данным Ассоциации духовных школ, Фуллеровская семинария является одним из трех крупнейших теологических вузов в США, наряду с Юго-восточной и Юго-западной баптистскими теологическими семинариями (последние две тесно связаны с Южной баптистской конвенцией).

В этом учебном году в Фуллеровской семинарии обучалось 1 319 студентов на очном отделении. Всего же, включая заочную форму обучения и онлайн-программы, в семинарии числилось 2 897 человек. Эти показатели демонстрируют значительное снижение на сегодняшний день объёмов студенческого потока почти в полтора раза, по сравнению, например, с 2012 годом, когда 1 708 студентов очно проходило обучение, а всего значилось 3 579 студентов.

Каждый год 1/6 всех курсов в Семинарии Фуллера проводятся в дистанционном режиме через интернет. Лаббертон отмечает, «что основная часть предлагаемых в вузе курсов ставят целью не столько передачу определённых объемов информации студентам, сколько способствуют созданию небольших учебных сообществ, в рамках которых у учащихся вырабатывались бы исследовательские и практические навыки».

Фуллеровская теологическая семинария, основанная в 1947 году известным американским радио-проповедником и пастором Чарльзом Фуллером, баптистом по деноминационной принадлжености, создавалась с целью преодоления фундаментализма и антиинтеллектуализма в среде протестантов США. На сегодняшний день одним из приоритетов её деятельности стал межконфессиональный, межрелигиозный и межкультурный диалог. В стенах семинарии обучаются студенты, которые являются членами разных христианских деноминаций (более ста разных деноминаций) из более чем 90 стран мира.