Очередная резня в Центральноафриканской Республике была спровоцирована солдатами ООН – епископ

Убийство боевиками-исламистами десятков христиан в Центральноафриканской Республике было спровоцировано неадекватными действиями солдат из контингента ООН MINUSCA. Об этом сообщил ватиканскому агентству Fides епископ города Бангасу Хуан Хосе Агирре Муньос.

Несколько десятков человек были убиты 4-5 августа в селении Гамбо боевиками исламистской группировки «Селека», или, как называют ее сейчас, «Экс-Селека». Свою скорбь в связи с трагедией выразил 9 августа в слове на общей аудиенции в Ватикане Папа Франциск.

По словам епископа Агирре, инцидент начался с того, что члены христианского ополчения «Антибалака» предприняли нападение на Гамбо, которое в течение последних четырех лет было оплотом «Селеки». В последнее время исламисты подвергали террору местное население – в частности, похищали и насиловали женщин.

4 августа отряд «Антибалаки» вошел в селение, чтобы выбить оттуда «Селеку», рассказал епископ. «По моим сведениям, как только они воли в Гамбо, солдаты ООН открыли огонь, — продолжил испанский миссионер. – «Антибалака», в свою очередь, начали стрелять в солдат MINUSCA, которые ответили неадекватно жестоко, застрелив целый ряд гражданских лиц. После этого «Антибалака» была вынуждена отойти в джунгли, а боевики «Селеки» ворвались в местную больницу, где проходило собрание команды Красного креста, и перерезали горло всем присутствующим, включая женщин и детей».

«Резня, которую устроила «Селека», была спровоцирована неадекватной реакцией солдат ООН, которые, как правило, не спешат отвечать на стрельбу, — добавил епископ. – Мне известно, что от шальных пуль, выпущенных бойцами контингента, погибли семинарист и его отец. Это очень печально».

«Мне непонятно, почему MINUSCA, не пустив в Гамбо «Антибалаку», оставили его жителей в руках «Селеки». Эти так называемые миротворцы, задача которых – разоружать все формирования в стране, – разоружают «Антибалаку», но не трогают «Селеку», которая сегодня имеет столько оружия, как никогда прежде. Создается впечатление, что они выступают в роли их сообщников, и это необъяснимо», — заключил епископ Агирре Муньос.

Источник: Благовест-инфо