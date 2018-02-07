Обязательно ли воздерживаться от мяса по пятницам?

ВОПРОС:

Существует ли до сих пор предписание воздерживаться от мяса по пятницам?

ОТВЕТ:

16 февраля 1966 года Папа Павел VI реформировал церковную дисциплину посредством апостольской конституции «Paenitemini». Это произошло два месяца спустя после завершения Второго Ватиканского собора. В этом документе Папа напоминает, что «истинное покаяние ни в одну эпоху не может не сочетаться с аскезой также физической: все наше существо, душа и тело, должно активно участвовать в этом религиозном акте, которым создание признает Божественную святость и величие».

«Необходимость в умерщвлении тела, — читаем в тексте апостольской конституции, — очевидна и в силу хрупкости нашей природы, в которой после греха Адама дух и плоть имеют противоположные желания. В Новом Завете и в истории Церкви, несмотря на то, что обязанность покаяния прежде всего была мотивирована необходимостью участия в Христовых страданиях, все же потребность в аскезе, карающей плоть и делающей ее рабой, с особой настойчивостью подтверждается примером самого Христа».

В этой конституции также подчеркивается, что «воздержание должно соблюдаться во все пятницы года, которые не приходятся на праздники, предписанные Церковью». Однако, добавляет Павел VI, епископам предоставляется право «заменить полностью или частично это воздержание другими формами покаяния, особенно делами милосердия или благочестивыми практиками».

Например, местный католический ординарий может дать освобождение вплоть до аннулирования обязанности соблюдать воздержание от мясной пищи по пятницам всем, кто питается в системе общественного питания, где не соблюдаются постные предписания, и всем, кто не имеет возможности выбрать пищу и должен есть те продукты, которые в данный момент доступны.

Данное освобождение не относится к Страстной пятнице и Пепельной среде. Верные, пользующиеся освобождением, должны помолиться о Папе Римском и пожертвовать милостыню, или же творить дела христианского милосердия.

4 октября 1994 года Итальянская епископская конференция обнародовала следующие распоряжения:

«Предписание о воздержании запрещает употребление мяса, а также пищи и напитков, которые, по мудрому рассуждению, могут считаться особенно дорогостоящими и изысканными. Количественный пост и воздержание должны соблюдаться в Пепельную среду (а в амвросианском обряде — в первую пятницу Великого Поста), а также в Пятницу Страстей и Смерти Господа Нашего Иисуса Христа. Рекомендуется соблюдать пост и в Страстную субботу, вплоть до пасхальной всенощной. Воздержание от мясной пищи относится ко всем пятницам года за исключением дней, совпадающих с церковными торжествами (как, например, 19 и 25 марта). Во все остальные пятницы года следует соблюдать воздержание в названном смысле или же совершать другие дела покаяния, молитвы, милосердия. Предписаниям количественного поста обязаны следовать все совершеннолетние моложе 60 лет. Предписанию воздержания от мясной пищи должны следовать те, кому исполнилось 14 лет».

Итак, подведем итог: пятница по-прежнему остается днем покаяния. Однако есть возможность заменить воздержание от мяса другим актом покаяния. Кроме того, несоблюдение воздержания в пятницы года (за исключением Страстной пятницы и Пепельной среды) не считается тяжким грехом. Однако нельзя утверждать, что воздержание от мясной пищи по пятницам было «отменено». Обычай поста и воздержания является одним из древнейших в Церкви. Первоначально соблюдалось также воздержание от масла и вина. Воздержание от мяса было распространено и в языческих религиях, хотя и по другим причинам. В христианстве же с самого начала пост был насыщен христологическим содержанием. Как говорит святой апостол Павел, «восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь».

Источник: Радио Ватикана