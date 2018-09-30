Объявлена тема Всемирного дня социальных коммуникаций 2019 года

Папа Франциск объявил тему следующего Всемирного дня социальных коммуникаций: «Все мы части одного тела (Еф 4,25). От сообщества к общине».

Комментируя выбранную тему, Зал печати Святейшего Престола отмечает, что коммуникация нуждается в более широкой перспективе, основанной на человеке; в коммуникации очень ценно взаимодействие, которое «всегда следует понимать как диалог и возможность встречи с другим человеком».

Тема послания, говорится в сообщении Ватикана, «призывает к размышлениям о нынешнем состоянии и характере отношений в Интернете, чтобы развить идею общины как сети, соединяющей людей во всей их полноте. Некоторые тенденции в социальных сетях ставят нас перед основным вопросом: в какой мере мы можем говорить о реальной общине в свете логики некоторых сообществ в социальных сетях? Метафора сети как солидарной общины подразумевает создание концепции ‘нас’, основанной на слушании собеседника, на диалоге и, следовательно, на ответственном использовании языка».

Уже в своём первом послании на Всемирный день социальных коммуникаций в 2014 году, отмечается в сообщении Зала печати, Папа Франциск призывал к тому, чтобы Интернет стал «местом, богатым человечностью; сетью людей, а не проводов». Таким образом, выбор темы Послания 2019 года подтверждает «внимание Папы Франциска к новым коммуникационным пространствам и, в частности, к социальным сетям, в которых Святейший Отец присутствует лично посредством аккаунтов @Pontifex в «Твиттере» и @Franciscus в «Инстаграме».

Источник: Vatican News