Община Святого Эгидия провела Марши в защиту мира

В первый день нового 2018 года — по случаю 51-го Всемирного дня мира — Община Святого Эгидия организовала в сотнях городов на всех континентах шествия, демонстрации и общественные кампании в защиту мира и в поддержку послания на День мира Папы Франциска. К этой акции присоединились многочисленные ассоциации и католические движения. В Риме участники акции закончили шествие на ватиканской площади Святого Петра и приняли участие в полуденной молитве «Ангел Господень», которую возглавил Папа Франциск.

В официальном коммюнике Общины Святого Эгидия говорится, что манифестанты присоединяются к посланию Папы Франциска на Всемирный день мира «Мигранты и беженцы: мужчины и женщины в поисках мира». Община призывает всех людей доброй воли начать Новый год, строя более человечный мир, который умеет принимать и интегрировать.

«Слишком много людей по-прежнему страдают от войн, — говорится в сообщении, — они вынуждены покидать свои земли и бежать в другие места; слишком много жертв насилия и терроризма. Для мигрантов и беженцев существуют возможные решения, о чем свидетельствует опыт двухлетних гуманитарных коридоров для прибывающих в Италию и в другие европейские страны. Существуют разные пути, по которым мы продолжаем идти, дабы верх взяли не стены и разделения, а культура совместной жизни, которая позволяет надеяться на будущее».

Во время Маршей в защиту мира, начиная с прошедшего в Риме, упоминались все страны, вовлечённые в военные конфликты и страдающие от насилия.

Источник: Радио Ватикана