Община Святого Эгидия организовала праздник для мигрантов, бедных, стариков и бездомных

15 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, римская Община Святого Эгидия организовала праздничный обед для бедных, а на 16 августа запланировала большой фестиваль арбузов. Это всего лишь две из многих инициатив солидарности в это время отпусков: летний отдых не освобождает христиан от заботы к ближним и прежде всего к малообеспеченным и одиноким.

Повсюду в Италии, где есть ячейки Общины Святого Эгидия, полным ходом осуществляются акции солидарности с нуждающимися. В Риме открыта новая столовая на улице Дандоло, волонтёры продолжают раздавать ужины в центре и на окраине столицы, — в местах, где живут бездомные. В этот период тысячи людей со всей Италии выразили желание провести свой отпуск в качестве волонтёров в общине Рима и других городов; в эти особенно жаркие дни они помогают бедным.

Летом Община Святого Эгидия охватывает особой заботой пожилых людей, которые остаются в одиночестве в своих квартирах. Примером тому служит программа «Да здравствуют старики!», ставящая в центр внимания тех, кому за восемьдесят.

В день Успения Пресвятой Богородицы римская Община Святого Эгидия организует также праздник солидарности с иммигрантами, — с «новыми европейцами», беженцами, прибывшими через гуманитарные коридоры, с цыганскими семьями. Праздник помогает преодолеть их одиночество и показывает истинное лицо Италии, которая не забывает о бедных.

Источник: Радио Ватикана