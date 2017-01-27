Общество Святого Петра: уголок России в сердце Рима

В последнем номере «Вестника Общества Святого Петра» (благотворительной ассоциации верующих Римской епархии) была опубликована статья, посвящённая заботе этой организации о мигрантах и беженцах из России. Стараниями Общества Святого Петра в начале двадцатых годов прошлого века в Вечном городе были открыты два дома для тех, кто спасался от преследований большевистской революции 1917 года.

В начале статьи её автор Давиде Чотола приводит историю деятельности комиссии «Pro russi», созданной по инициативе Папы Пия XI, реализовавшего желание своего предшественника Бенедикта XV. Анализируя XIV секцию исторического архива Общества Святого Петра, итальянский учёный выделяет роль семнадцатого президента этой ассоциации Паоло Крочи: именно он обеспечивал полноценное служение структуры до 1934 года.

В течение пятнадцати лет беженцы из России получали регистрацию и принимались в Риме, где оценивались их срочные и обыденные потребности; затем им выдавалась конкретная соразмерная помощь, в соответствии с имеющимися ресурсами благотворительного комитета. Для нужд беженцев имелись две большие римские резиденции, подаренные Джованни Торлонией по инициативе кардинала Пьетро Гаспарри: первой из них — с 1921 по 1926 год — была вилла Альбани близ улицы Салария; второй резиденцией — с 1926 по 1934 год — служили несколько соседних домов на улице Салита-ди-Сант-Онофрио.

Среди ходатаев, которые рекомендовали беженцев Обществу Святого Петра, были высокие иерархи Ватикана, генералы мужских монашеских орденов и настоятельницы женских, священники и монахини, чиновники, политики, дипломаты, врачи и простые люди, небезразличные к тому, в каких условиях жили отдельные изгнанники или целые семьи.

Связующим звеном в этом потоке информации был князь Александр Михайлович Волконский (1866-1934), офицер и дипломат, находившийся в изгнании в Риме; именно он стал одним из лидеров Российского общества, располагавшегося в те времена на улице Колоннетте. Князь Волконский наладил близкие отношения с Обществом Святого Петра, желая максимально помочь своим соотечественникам. Однако некоторые из земляков отдалились от князя, когда тот перешёл в католичество и 6 июля 1930 года принял рукоположение в священники восточного обряда.

Ещё одним активным участником помощи российским беженцам был о. Мишель-Жозеф Бургиньон д’Эрбиньи (1880-1957): этот французский иезуит возглавлял Папский Восточный институт, был тайно хиротонисан в епископа тогдашним нунцием в Германии Эудженио Пачелли (будущим Папой Пием XII), занимал пост президента Папской комиссии Pro Russia и был одним из главных действующих лиц политики Святейшего Престола в отношении Советского Союза в первой половине ХХ века.

Основным видом помощи Общества Святого Петра была финансовая поддержка, прежде всего на аренду жилья. Проводились курсы итальянского языка, так как многие прибывающие хорошо знали только французский.

Со своей стороны, монашеские институты принимали изгнанников в своих обителях и старались оградить молодых людей от пагубного влияния улицы, предоставляя им необходимую помощь для завершения полного курса обучения. Один из таких случаев произошёл в 1927 году, когда просьбу о получении гранта для одного русского юноши направил церковный ассистент Итальянской университетской католической федерации (FUCI) монс. Джованни Баттиста Монтини (будущий Папа Павел VI).

Находясь в Риме, большинство взрослых беженцев устраивались на работу, не соответствующую их прежнему социальному положению: трудились на строительных площадках, работали швейцарами и смотрителями в гостиницах, кое-кому удалось открыть свой бизнес. Женщины искали работу в качестве секретаря, учителя иностранных языков, машинистки, прислуги в зажиточных римских семьях.

Источник: Радио Ватикана