Общая аудиенция: о почитании родителей

Даже если не все родители хороши и не у всех было спокойное детство, все дети могут быть счастливыми, потому что обретение полной и счастливой жизни зависит от справедливой признательности тем, кто произвел нас на свет.

«Почитай отца твоего и матерь твою»: четвертая заповедь была в центре наставления Папы Франциска на общей аудиенции в среду 19 сентября. Что значит «почитать»? Папа отметил, что употребляемое в Библии еврейское слово обозначает славу, ценность, буквально «вес». В Писаниях почитать Бога означает признавать Его реальность, считаться с Его присутствием; это выражается также и посредством обрядов, но прежде всего подразумевает, что Богу следует предоставлять надлежащее место в жизни. Таким образом, почитать отца и мать означает признавать их значение, в том числе и через конкретные действия, выражающие преданность, любовь и заботу».

Но речь идет не только об этом, — у четвертой заповеди есть результат: «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Втор 5,16). Эта многовековая мудрость выражает то, что наука смогла понять только немногим более ста лет назад: детство оставляет след на всю жизнь. Часто бывает очень легко понять, вырос ли человек в здоровой, уравновешенной семье или же он терпел одиночество и насилие. «Наше детство – это как будто несмываемые чернила, которые проявляются во вкусах, в стиле жизни, — хотя некоторые стараются скрыть раны собственных истоков».

Но четвертая заповедь – сказал Папа – означает еще больше: «Она не говорит о родительской доброте, не требует, чтобы отцы и матери были совершенными. Она говорит о поступке со стороны детей, независимо от заслуг родителей, и утверждает нечто необыкновенное и освобождающее: даже если не все родители хороши и не у всех было спокойное детство, все дети могут быть счастливыми, потому что обретение полной и счастливой жизни зависит от справедливой признательности тем, кто произвел нас на свет».

Эта заповедь – подчеркнул Папа – может быть конструктивной для многих молодых людей, у которыми за плечами болезненные истории, для тех, кто страдал в юности. Многие святые после трудного детства прожили светлую, полную жизнь потому, что благодаря Иисусу Христу они примирились с жизнью, примирились со своей историей. Папа привел в пример блаженного Сульприцио, святого Камилла де Леллиса, святую Джузеппину Бахиту, блаженного Карла Ньокки и святого Иоанна Павла II, лишившегося матери в раннем детстве.

«Из какой бы истории ни происходил человек, он получает в этой заповеди направление, ведущее к Христу: действительно, в Нем проявляется истинный Отец, который дарует нам возрождение свыше. Загадки нашей жизни проясняются, когда мы открываем, что Бог изначально готовит нас к жизни Своих детей, в которой любое деяние – это полученная от Него миссия».

«Наши раны, – отметил Святейший Отец, — становятся потенциалом, когда мы с помощью благодати постигаем, что настоящая загадка заключается не в вопросе ʺпочему?ʺ, но ʺради кого?ʺ — ради кого со мной это приключилось? В ввиду какого дела Бог выковал меня через мою историю?». Каким бы болезненным и печальным ни был наш жизненный опыт, в свете любви он становится источником спасения для других людей, пояснил Папа Франциск: «И тогда мы начинаем почитать наших родителей со свободой взрослых детей и с милосердным приятием их недостатков».

В конце своего обращения к верным Папа призвал искоренить из лексикона ругательства, основанные на упоминании чужих родителей.

Ольга Сакун (Vatican News)