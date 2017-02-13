Обращение Папы к редакции газеты «La Stampa»: существует океан добра в мире

«Не позволим украсть у себя надежду: даже если зло кажется угрожающим и наступающим, существует океан добра, которое проявляет себя в мире», — написал Папа Франциск в поздравительном послании по случаю 150-летия итальянской газеты «La Stampa».

Перед угрозой насилия, войн, экономических проблем и уничтожения окружающей среды Папа призвал не терять надежды. Он напомнил о существовании многих людей, оказывающих помощь жертвам бомбардировок в Сирии, принимающих мигрантов, помогающих бедным, больным и старым.

Самое главное, по мнению Святейшего Отца, победить «глобализацию безразличия». Эта болезнь делает сердца черствыми, способствует росту самолюбования и эгоизма. Именно огрубение сердца заставляет нас привыкать к террористическим нападениям, гибели мигрантов, бездомных.

Папа считает важным быть реалистами и не игнорировать проблемы бедности, недоразвития, миграции, эксплуатации земных ресурсов и загрязнения планеты. Для победы над этими явлениями нужны комплексные решения, заметил он.

«Революция нежности Бога, который «низложил сильных с престолов, и вознес смиренных», призывает нас к встрече с Ним. Надо научиться склоняться, смиряться, становиться малыми», — сказал Папа и пожелал редакции газеты «La Stampa» писать о сложности мира, не забывая о том океане добра, что позволяет смотреть в будущее с надеждой.

По материалам Radio Vaticana