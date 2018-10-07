Обнародованы данные о молодых миссионерах, погибших за Евангелие

По случаю Синода епископов на тему молодёжи информационное агентство «Fides» обнародовало специальное досье о молодых католиках, которые отдали жизнь ради Евангелия, начиная с 2000 года.

Документ приводит биографии и обстоятельства гибели молодых священников, монашествующих и мирян: они служили больным, беспризорным детям и маленьким католическим общинам на перифериях, организовывали молодёжные оратории посреди войны, свидетельствовали скромной жизнью о Благой Вести.

Эти молодые христиане наших дней, говорится в отчёте, похожи на своих сверстников: у многих было высшее образование, они занимались музыкой и танцами, пользовались социальными сетями; они были духовно и культурно подготовленными, чтобы войти в новые миссионерские реалии. Не будучи людьми наивными, они хорошо знали об опасности тех мест, в которых хотели остаться на время или же на всю жизнь.

«Давайте же выйдем, выйдем, чтобы предложить всем жизнь Иисуса Христа, – часто повторяет Папа Франциск. – Осознание того, сколь много наших братьев живут без силы, света и утешения дружбы с Иисусом Христом, без принимающей их общины веры, без горизонта смысла и жизни, – вот что должно свято беспокоить нас и волновать совесть» («Evangelii gaudium», 49).

Это «святое беспокойство», отмечается в досье агентства «Fides» несомненно, испытало множество молодых людей, которые «вышли наружу», чтобы встретиться с другими, особенно с теми, кого общество презирает, отвергает и забывает: эти молодые миссионеры оставили комфорт и благополучие и отдали свою жизнь, чтобы «предложить всем жизнь Иисуса Христа». Миссионерский энтузиазм побуждал их отправиться в путь во имя Господа: сегодняшние молодые поколения призваны вдохновляться этим драгоценным наследием крови своих сверстников; наследием жизней, отданных Церкви Христовой в третьем тысячелетии, подчёркивается в документе агентства «Fides».

Источник: Vatican News