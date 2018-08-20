Обнародовано Послание Папы Франциска Народу Божьему о злоупотреблениях в Церкви

Каждый крещеный должен чувствовать личную причастность к процессу обновления Церкви и призван к покаянию и молитве об искоренении злоупотреблений малолетними.

«ʺСтрадает ли один член, страдают с ним все членыʺ (1 Кор 12,26): эти слова святого апостола Павла с силой отзываются в моем сердце при очередной констатации страдания, пережитого многими малолетними по причине сексуальных злоупотреблений, злоупотреблений властью и совестью со стороны значительного числа клириков и богопосвященных лиц»: так начинается Послание Папы Франциска Народу Божьему, в котором он призывает к посту и молитве об искоренении посягательств на детей и на уязвимых взрослых и об утверждении культуры, где подобные феномены не только не повторятся, но и не найдут никакого пространства для сокрытия и умалчивания.

Ссылаясь на последний отчет о преступлениях духовенства, где описывается опыт по меньшей мере тысячи жертв сексуальных злоупотреблений, злоупотреблений властью и совестью на протяжении семидесяти лет, Папа называет произошедшее культурой смерти. Однако вопль малых достиг Неба несмотря на все попытки замкнуть им уста, согласно сказанному Девой Марией: «Рассеял надменных помышлениями сердца их; низложил сильных с престолов и вознес смиренных; алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем» (Лк 1,51-53).

«Со стыдом и сокрушением, — пишет Папа Франциск, — мы признаем, что не сумели быть там, где должны были быть, не предприняли своевременных действий и не признали масштаба и серьезности ущерба, нанесенного многим человеческим жизням. Мы пренебрегли детьми и оставили их». Подчеркивая, что при страдании одной части Народа Божьего страдает весь Народ, Папа отмечает, что каждый верующий призван обличать то, что нарушает неприкосновенность личности, борясь против всякого вида коррупции и в особенности коррупции духовной, которая допускает «ложь, клевету и эгоизм». Каждый крещеный должен чувствовать свою личную причастность к церковным переменам, стремясь к личному и общинному обращению и направляя взор «туда, куда смотрит Господь». Большой помощью в этом могут стать молитва и пост: они «пробуждают совесть и солидарность», заставляя сказать «нет» всякой форме злоупотреблений.

Святейший Отец с горечью констатирует, что не раз в Церкви предпринимались попытки свести Народ Божий к «немногочисленной элите», и для этого создавались различные общины, проекты, богословские движения. Однако все это было «лишено корней, памяти, лица и тела, а в конечном счете и жизни». Это проявилось прежде всего в ошибочном понимании власти в Церкви, что характерно для многочисленных общин, в которых имели место факты сексуальных злоупотреблений, злоупотреблений властью и совестью, иными словами — проявления клерикализма. Клерикализм — это не что иное, как тенденция «обесценить благодать крещения, излитую Святым Духом в сердце нашего народа». Клерикализм, поощряемый как священниками, так и мирянами, «порождает разрыв в теле Церкви, который усугубляет многие виды обличаемого нами сегодня зла, помогая им продлиться во времени. «Сказать ʺнет злоупотреблениям означает сказать категорическое ʺнетʺ любой форме клерикализма», — утверждает Папа Франциск.

Никто не спасается в одиночку, читаем далее в тексте послания, никто не спасается как изолированный индивидуум: «Бог привлекает нас, учитывая сложное переплетение межличностных отношений, установившихся в человеческом сообществе». Это побуждает нас чувствовать себя частью народа Божьего и общей истории, признать наши собственные грехи и ошибки, открывшись покаянию и внутреннему обновлению. Папа еще раз приглашает к молитве и к посту, который «спровоцирует жажду и голод правды и направит на путь истины, подкрепляя все необходимые правовые шаги».

Источник: Vatican News