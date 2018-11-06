Обнародована тема послания Папы Франциска на ближайший Всемирный день мира

Обнародована тема Послания Папы Франциска на 52-й Всемирный день мира: «Эффективная политика служит миру», — сообщает Vatican News.

«Политическая ответственность, — говорится в пояснении Зала печати Святого Престола, — возложена на каждого гражданина, и в особенности на тех, кто получил мандат защищать и управлять. Эта миссия заключается в обеспечении законодательства и в поощрении диалога между общественными деятелями, между поколениями и между культурами. Нет мира без взаимного доверия, а первое условие доверия – это верность данному слову. Политическое обязательство – одно из высочайших проявлений милосердной любви – пробуждает заботу о будущем жизни и планеты, самых молодых и самых малых, со всей их жаждой полноты. Когда права человека уважаются – как напоминает святой Иоанн XXIII в энциклике «Pacem in terris» (1963), — в нем произрастает осознание долга уважать права других. Права и обязанности человека взращивают чувство принадлежности к одной общине, вместе с другими людьми и с Богом (см. там же, 45). Таким образом, мы призваны нести и возвещать мир как добрую весть о будущем, в котором будут цениться достоинство и права каждого живущего».