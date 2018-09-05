Обнародован календарь богослужений Папы на сентябрь и октябрь

Синод епископов на тему молодёжи, канонизации (в том числе Папы Павла VI и монс. Ромеро) и одна международная поездка: три значимых события ждут Папу Франциска в сентябре и октябре.

Отдел богослужений Святейшего Отца обнародовал план церемоний, в которых на протяжении ближайших двух месяцев примет участие Папа Франциск.

В субботу 15 сентября Епископ Рима совершит пастырский визит в сицилийский город Палермо по случаю 25-й годовщины мученичества блаженного священника Джузеппе Пульизи. Эта поездка, посвящённая встречам с верующими, местным духовенством и молодёжью, начнется в 6.30 и закончится около 19 часов возвращением в римский аэропорт Чампино.

В субботу 22 сентября Святейший Отец отправится в страны Прибалтики: это будет его двадцать пятая апостольская поездка. Визит продлится до 25 сентября, и за это время Папа Франциск посетит Вильнюс, Ригу и Таллин, — столицы Литвы, Латвии и Эстонии.

Главным событием октября станет XV Генеральная ассамблея Синода епископов на тему «Молодёжь, вера и распознание призвания». Работы ассамблеи откроются 3 октября в 10 часов утра Божественной литургией на площади Святого Петра и завершатся 28 октября.

14 октября в 10.15 на главной ватиканской площади Епископ Рима возглавит торжественную Мессу, на которой причислит к лику святых блаженного Папу Павла VI, монс. Оскара Арнульфо Ромеро Гальдамеса, Франческо Спинелли, Винченцо Романо, Марию Катерину Каспер, сестру Назарию Игнасию Святой Терезы Иисуса и Нунция Сульприцио.

Источник: Vatican News