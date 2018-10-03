Оба армянских Католикоса выразили свои соболезнования в связи с кончиной Шарля Азнавура

Оба армянских Патриарха-католикоса, Гарегин II и Арам I, направили свои соболезнования семье почившего 1 октября с.г. знаменитого французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура, скончавшегося 1 октября с.г. в возрасте 94 лет, сообщает Благовест-инфо.

Верховный Патриарх, Католикос всех армян Гарегин II в телеграмме-соболезновании написал: «Мы с болью приняли весть о смерти талантливого и великого сына армянского народа. Прискорбна потеря достойного сына, возвеличивавшего славу и честь своего народа на мировых, лучших сценах. Сердцем и душой Шарль Азнавур всегда был с Арменией, всегда гордился своей национальной идентичностью. Он консолидировал известных певцов для оказания помощи Армении, пережившей страшное Спитакское землетрясение. Он посвящал песни в том числе Армении, святым жертвам Геноцида армян, что говорило о его великой душе, любви к собственному народу. Смерть Шарля Азнавура – потеря для всего мира, потому что он был сыном всего человечества со своей всемирной известностью и популярностью. Его знают, его любят и за него молятся повсюду. Мы возносим молитву за упокой души Азнавура. Его светлая душа оставила нам свой яркий образ, чудесные песни, любовь и доброту, и завершает свой земной путь, продолжая дорогу к вечности и вечной жизни».

Киликийский армянский Католикос Арам I также в своей телеграмме пишет об исключительной любви Азнавура к своим корням и посильной помощи, которую он оказывал Армении. «Роль и значимость Азнавура для всего мира исключительна. Мои глубокие соболезнования», – говорится в его письме.