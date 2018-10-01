Об изменениях в статусе «Фонда Св. Франциска для России и Казахстана»

Казахстан как регион служения францисканцев OFM с сегодняшнего дня стал полностью принадлежать к одной из польских провинций Конгрегации. А Российские общины остались в непосредственном подчинении генеральному настоятелю Ордена братьев меньших.

Священник-францисканец о. Грациан Пиотровски, OFM, сообщает на официальной страничке «Фонда Св. Франциска для России и Казахстана» следующее:

— Дорогие друзья! Сообщаем, что с 01.10. 2018 года наши общины в Казахстане переходят в состав польской провинции Ордена во Вроцлаве. Поэтому, наша страничка продолжает своё существование как «Францисканцы OFM в России».

Таким образом, сегодня общины «Фонда Св. Франциска Ассизского» остаются в трех российских городах:

— В Санкт-Петербурге – это монастырский приход францисканцев Сердца Иисуса.

— В Новосибирске под опёкой Ордена работают монастырь, приход и католическая школа.

— В Уссурийске – два прихода и «Центр Тау» (приют для бедных).