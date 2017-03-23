О президентской кампании Христа во Франции

Мои многолетние и терпеливые наблюдения упорно подтверждают мысль, что один священник с хорошим чувством юмора приведёт к Богу значительно больше людей, нежели самый праведный и суровый святой отец, ни при каких обстоятельствах не нарушающий торжественной серьёзности.

…На данном этапе предвыборной гонки во Франции, после череды скандалов с разоблачениями, мутными объяснениями и взаимными обвинениями уровня «от такого слышу», общее состояние умов и эмоций всех заинтересованных сторон можно вполне исчерпывающе выразить словосочетанием «утомлённое безразличие».

Кроме самых яростных борцунов со всех лагерей, основная масса избирателей ничего нового не ждёт и в чудо не верит. Хоть громом её порази.

Лево-радикалы и вся сопутствующая «политкорректь» стращают друг друга и всех своих призраком фашизма и ксенофобии у право-радикалов и их соратников. Право-радикалы и центристы настырно пытаются убедить всех подряд, что хуже лево-радикалов и их аколитов всё равно не будет, потому что не может быть никогда.

Пассивный избиратель, хоть сколько нибудь ещё вникающий в ход событий, таких же густых и мрачных, как мазут, ни во что давно уже не верит, зная, что самый очевидный из кандидатов, технократ Макрон, никаких кардинальных перемен ни в коем случае не принесёт, зато уже имеющиеся проблемы усугубит непременно.

Собственно, будучи в здравом уме и трезвой памяти, это всё, что следует знать о сложившейся на настоящий момент коньюнктуре. Все ещё возможные изменения могут произойти только при самых неожиданных и сногсшибательных обстоятельствах. Например, в случае какого-нибудь незапланированно го катаклизма — досадного землетрясения, или обещанного нападения русских войск.

Поэтому, в раздражающей какофонии пламенных речей и аляповатых афиш с благообразными лицами кандидатов, лозунги которых давно потеряли всякий смысл и различаются только шрифтом, как бальзам на душу явился неожиданный выход на передовую французского епископа из города Гап (департамент Верхние Альпы).

Нет, Монсеньор Ди Фалько вовсе не собрался баллотироваться на пост президента, где и без него тесно. Епископ города Гап придумал замечательную рекламную кампанию своему Кандидату, никоим образом не покушаясь на репутации остальных и не используя методов недобросовестной конкурренции.

Епископ Ди Фалько всего навсего сотворил любопытную афишу, строго в рамках рекламной акции Католической Церкви, которая тоже имеет право на рекламные кампании.

На афише, на фоне цветов французского флага, легко узнаваемый aктёр Фернандель в своей знаменитой роли Дона Камилло, с устремлёнными в небо глазами, с руками, сложенными для молитвы и c фразой: «Господи, сколько голосов тебе удастся собрать в этом году?»

A справа, крупным шрифтом, лозунг: Голосуйте за Иисуса Христа! Единственного, кто никогда не менял своей программы! »

Очень славно и весело получилось. Но не понравилось серьёзному ведомству рекламного регулирования (ARPP), которое афишу запретило на основании, сформулированным поначалу таким образом:

«Публичное распространение не разрешается, поскольку может вызвать насмешки над политическими деятелями».

«Насмешки над политическими деятелями» — это у них тоже не грустно получилось.

Но Монсеньор Ди Фалько запрета как-то не испугался, поскольку официально заявил, что «афиши они всё-таки повесят, в церквях и снаружи, и посмотрят, кто и как им сможет помешать».

В ответ на такую дерзость серьёзное ведомство добавило обоснований запрету, заявив, что Католическая Церковь не заручилась согласием наследников актёра Фернанделя на использование рисунка, изображающего его в образе Дона Камилло…

А когда и это стращание на епископа не подействовало, серьёзное ведомство пустило в ход тяжёлую артиллерию, заявив, что изображение католического священника на фоне цветов французского флага недопустимо, потому что противоречит светским принципам государства.

В эпоху торжествующей политкорректност и этот последний аргумент называется по-французски «дубинный довод»: после такого удара, как правило, не поднимаются.

Мало ли, кто чего подумает, а кто-то ведь может и обидеться! И будут неприятности. Вот зачем?..

Когда и так сплошные проблемы на религиозной почве. Проблемы, правда не с католиками, но тем более, нечего им рекламные кампании позволять, в такой ответственный момент, когда решается судьба целого государства: так и дальше будем молчать в тряпочку, или всё-таки позволим себе озвучить некоторые щекотливые насущные реалии, хоть частично…

С большим интересом слежу за дальнейшим развитием событий с афишами единственного Кандидата, за истекшие тысячелетия так и не поменявшего ни одну из своих изначальных ориентаций, в угоду слагающимся и распадающимся коньюнктурам…

Автор: Елена Кондратьева-Сальгеро (Париж)

Источник: Nalin.Ru

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