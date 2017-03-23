О президентской кампании Христа во Франции

О президентской кампании Христа во Франции

Март 23, 2017

Мои многолетние и терпеливые наблюдения упорно подтверждают мысль, что один священник с хорошим чувством юмора приведёт к Богу значительно больше людей, нежели самый праведный и суровый святой отец, ни при каких обстоятельствах не нарушающий торжественной серьёзности.

…На данном этапе предвыборной гонки во Франции, после череды скандалов с разоблачениями, мутными объяснениями и взаимными обвинениями уровня «от такого слышу», общее состояние умов и эмоций всех заинтересованных сторон можно вполне исчерпывающе выразить словосочетанием «утомлённое безразличие».

Кроме самых яростных борцунов со всех лагерей, основная масса избирателей ничего нового не ждёт и в чудо не верит. Хоть громом её порази.

Лево-радикалы и вся сопутствующая «политкорректь» стращают друг друга и всех своих призраком фашизма и ксенофобии у право-радикалов и их соратников. Право-радикалы и центристы настырно пытаются убедить всех подряд, что хуже лево-радикалов и их аколитов всё равно не будет, потому что не может быть никогда.

Пассивный избиратель, хоть сколько нибудь ещё вникающий в ход событий, таких же густых и мрачных, как мазут, ни во что давно уже не верит, зная, что самый очевидный из кандидатов, технократ Макрон, никаких кардинальных перемен ни в коем случае не принесёт, зато уже имеющиеся проблемы усугубит непременно.

Собственно, будучи в здравом уме и трезвой памяти, это всё, что следует знать о сложившейся на настоящий момент коньюнктуре. Все ещё возможные изменения могут произойти только при самых неожиданных и сногсшибательных обстоятельствах. Например, в случае какого-нибудь незапланированного катаклизма — досадного землетрясения, или обещанного нападения русских войск.

Поэтому, в раздражающей какофонии пламенных речей и аляповатых афиш с благообразными лицами кандидатов, лозунги которых давно потеряли всякий смысл и различаются только шрифтом, как бальзам на душу явился неожиданный выход на передовую французского епископа из города Гап (департамент Верхние Альпы).

BRUNO-LEVY-PHOTO12.COM-BLV14A00_125-682x1024Нет, Монсеньор Ди Фалько вовсе не собрался баллотироваться на пост президента, где и без него тесно. Епископ города Гап придумал замечательную рекламную кампанию своему Кандидату, никоим образом не покушаясь на репутации остальных и не используя методов недобросовестной конкурренции.

Епископ Ди Фалько всего навсего сотворил любопытную афишу, строго в рамках рекламной акции Католической Церкви, которая тоже имеет право на рекламные кампании.

На афише, на фоне цветов французского флага, легко узнаваемый aктёр Фернандель в своей знаменитой роли Дона Камилло, с устремлёнными в небо глазами, с руками, сложенными для молитвы и c фразой: «Господи, сколько голосов тебе удастся собрать в этом году?»

A справа, крупным шрифтом, лозунг: Голосуйте за Иисуса Христа! Единственного, кто никогда не менял своей программы! »

Очень славно и весело получилось. Но не понравилось серьёзному ведомству рекламного регулирования (ARPP), которое афишу запретило на основании, сформулированным поначалу таким образом:

«Публичное распространение не разрешается, поскольку может вызвать насмешки над политическими деятелями».

«Насмешки над политическими деятелями» — это у них тоже не грустно получилось.

Но Монсеньор Ди Фалько запрета как-то не испугался, поскольку официально заявил, что «афиши они всё-таки повесят, в церквях и снаружи, и посмотрят, кто и как им сможет помешать».

В ответ на такую дерзость серьёзное ведомство добавило обоснований запрету, заявив, что не заручилась согласием наследников актёра Фернанделя на использование рисунка, изображающего его в образе Дона Камилло…

А когда и это стращание на епископа не подействовало, серьёзное ведомство пустило в ход тяжёлую артиллерию, заявив, что изображение католического священника на фоне цветов французского флага недопустимо, потому что противоречит светским принципам государства.

В эпоху торжествующей политкорректности этот последний аргумент называется по-французски «дубинный довод»: после такого удара, как правило, не поднимаются.

Мало ли, кто чего подумает, а кто-то ведь может и обидеться! И будут неприятности. Вот зачем?..
Когда и так сплошные проблемы на религиозной почве. Проблемы, правда не с католиками, но тем более, нечего им рекламные кампании позволять, в такой ответственный момент, когда решается судьба целого государства: так и дальше будем молчать в тряпочку, или всё-таки позволим себе озвучить некоторые щекотливые насущные реалии, хоть частично…

 

С большим интересом слежу за дальнейшим развитием событий с афишами единственного Кандидата, за истекшие тысячелетия так и не поменявшего ни одну из своих изначальных ориентаций, в угоду слагающимся и распадающимся коньюнктурам…

 

Автор: Елена Кондратьева-Сальгеро (Париж)

Источник: Nalin.Ru

(Мнение автора не всегда может совпадать с позицией редакции.)

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