О. Павел Паганини, FSCB, о тайне Боговоплощения (проповедь на Божественной литургии в Рождество Христово, 7 января 2018 г.)

В чем заключается величие сегодняшнего Торжества?

В том, что Бог выбрал для Себя смирение.

Однажды я принимал участие в катехизисе детей, готовящихся к Первому Причастию. Между прочим было спрошено: кто из ребятишек будет на следующей воскресной Мессе. Один мальчик, Энрике, ответил, что его не будет. И объяснил, что причиной предполагаемого отсутствия станет то, что его двоюродный брат с семьей будет гостить у него дома. Рядом стоящие взрослые строго спросили: а кто важнее для тебя, твой брат или БОГ (особо подчеркивая слово «Бог»)?

Энрике ответил даже не раздумывая: «Конечно брат!».

«Ну как же!?», — возразили ему стоящие рядом.

Потом в конце встречи я еще раз спрашиваю детей: «А через две недели кто из вас будет на Мессе? Энрике, брат твой будет еще гостить у вас?».

И Энрике ответил: «Еще не знаю. Но почему Вы удивляетесь? Мой брат совсем маленький, ему лишь два годика, как же я могу не любить его?».

Энрике прав! Конечно, проще и естественней любить маленького ребенка. Потому и Бог стал младенцем, маленьким, беззащитным, для того чтобы Его любили. Невозможно любить Бога, Которого мы не видим, если мы не любим брата, которого видим (ср. 1 Ин 4,20).

Но любить ребенка — непростая задача. Он расширяет границы нашего терпения, наших возможностей. Мы вынуждены делать то, к чему, казалось бы, мы и не думали быть способными. Все ради него. Так и Иисус. Как младенец, Он занимает поначалу мало места, но потихоньку захватывает наше время, пространство, внимание. Это не какая-то идиллия. Это требовательный опыт.

Просим же сегодня, чтобы мы были расположены к этому — к тому, чтобы Бог мало-помалу охватывал всю нашу жизнь, пусть и начиная с небольшого места в нашем сердце.

Аминь.

Новосибирск, Часовня во имя блаж. прмц. Олимпии и Лаврентии

Рождество Христово (по Юлианскому календарю), 7 января 2018 г.