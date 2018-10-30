О некоторых подробностях визита Владыки Иосифа Верта в приходы Ханты-Мансийского Автономного Округа (+ФОТО)

Как мы уже сообщали, ординарий Преображенской епархии Преосвященный Иосиф Верт с 26 по 30 октября с.г. совершал пастырский визит в приходы ХМАО на севере Западно-Сибирского деканата. Вот что сообщил нам о поездке Владыки настоятель прихода Св. Иосифа Труженика в городе Сургуте о. Марэк Ящковски:

Никто на Севере, кажется, не припомнит, чтобы в конце октября было так тепло. Погода в день приезда нашего Епископа Иосифа, которого сопровождали эконом епархии протоиерей Иван Лега и сотрудник Экономического отдела Курии Ирина Скулкина, была одной из лучших за весь месяц.

26 октября, в пятницу, все мы направились в Ханты-Мансийск, столицу нашего Автономного Округа, где в последние годы успешно развиваются две католические общины: византийского и латинского обрядов. К сожалению, в этом городе пока нет ни храма, ни даже часовни, где бы верные могли собраться для прославления Бога. Надеемся, что после этого визита что-то изменится.

В тот же день вечером Отец Епископ встретился с греко-католической общиной и отслужил для нее Божественную Литургию, а в субботу утром возглавил Св. Мессу для римо-католиков и встретился уже с их общиной. Месса, которую Владыка служил в субботу, была воскресной, и в своей проповеди он глубоко проанализировал воскресные чтения. А после Мессы епископ, священники, гости, верные уселись в кружок, и началось приятное, дружеское общение. Оказалось, что в общине многие прихожане имеют немецкие корни, как и наш Владыка, и это обстоятельство породило много тем для разговора и теплых воспоминаний. На встрече присутствовало несколько молодых семей, были также две беременные женщины, одна из которых ожидает ребенка уже через две недели. Отец Епископ помолился о счастливых родах и благословил эту семью. Все участники встречи по достоинству оценили ее исключительно приятную, теплую атмосферу.

В воскресенье 28 октября Отец Епископ возглавил Святую Мессу в красивом сургутском храме Святого Иосифа Труженика. На богослужение пришло много людей: все желали увидеть и послушать своего Архипастыря. Владыка, помимо размышлений над Божьим словом, выпадающим на это воскресенье, сосредоточился на теме Ассамблеи Синода епископов, которая как раз в этот день завершалась в Риме. Наш Пастырь дал всем нам задание: прочитать Итоговый документ Синода, который в скором времени будет издан на русском языке.

В ходе Св. Мессы Владыка преподал таинство Крещения Оливии – третьему ребенку в молодой католической семье из Нефтеюганска. Следует отметить, что эта семья каждое воскресенье приезжает на Мессу в Сургут из своего отстоящего на 70 км города.

По окончании Святой Мессы прихожане приготовили для Отца Епископа и гостей небольшое угощение. Импровизированная трапеза любви сопровождалась песнопениями на армянском языке в исполнении наших прихожан армянской национальности, а также песнями и танцами детей – учащихся приходской Воскресной школы.

В подготовке к визиту Владыки храма, богослужения в нем, а также угощения и небольшой концертной программы приняло самое активное участие много наших прихожан. Но больше всех потрудились наши неутомимые труженицы – Сестры от Ангелов Иоанна и Тереза. Как раз у Сестер Отец Епископ и сопровождающие его лица пообедали, после чего отправились в дальнейший путь: им еще предстояли встречи с греко-католическими общинами Лангепаса и Нижневартовска.

В заключение еще раз хочу отметить прекрасную погоду на дворе, стоявшую во всё время визита нашего Епископа, но еще светлее и теплее было в наших сердцах. Те из наших прихожан, которые по тем или иным причинам не смогли участвовать во встрече, смогли по достоинству оценить ее атмосферу, рассматривая одни только фотографии. Надеюсь, что и вы ее оцените.

Отец Епископ в конце Мессы подчеркнул, что Папа Франциск, с которым он в последнее время несколько раз встречался, всегда просит молиться за себя. Вот и наш Владыка попросил за него молиться. И я, со своей стороны, хочу попросить всех, кто читает эти слова, помолиться за меня и за наш огромный Сургутский приход, а особенно – за общину в Ханты-Мансийске.