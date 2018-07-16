О. Коррадо Трабукки — 23 года пастырского и миссионерского служения в России

Сегодня, 16 июля, священник-францисканец о. Коррадо Трабукки вспоминает, как 23 года назад он приехал из Италии в Россию, чтобы посвятить свою жизнь служению в нашей стране.

Большую группу клириков нашей епархии (как, впрочем, и других российских католических епархий) составляют священники, приехавшие в нашу страну из-за рубежа. Ведь после 70 лет официального атеизма и фактического запрета на деятельность Католической Церкви «своих» священников нам всё еще катастрофически не хватает. Впрочем, священники-иностранцы, служащие в России помногу лет, давно уже стали для нас «своими».

Пастырь добрый и отзывчивый, опытный и неутомимый миссионер-экуменист, благочинный Центрального деканата Преображенской епархии, долгое время бывший настоятелем Обители францисканцев и прихода Непорочного Зачатия Девы Марии в Новосибирске, бессменный директор Католической школы Рождества Христова — он хорошо известен не только российским католикам, но и православным верующим, а также представителям других христианских конфессий.

Редакция «Сибирской католической газеты» сердечно поздравляет своего постоянного автора — дорогого отца Коррадо — с этой годовщиной и желает ему милости и благословения Божия, душевных сил, здоровья, крепости и всего самого доброго на многая и благая лета!

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