О. Канталамесса: наполнить жизнь присутствием Христа

Утром 22 декабря о. Раньеро Канталамесса произнёс в Ватикане вторую проповедь Адвента в присутствии Святейшего Отца и членов Римской Курии. Цитируя Священное Писание, документы Церкви, святых и мистиков, труды философов древности и современности, проповедник Папского Дома посвятил размышления теме вездесущности Христа во времени.

Христианское видение времени, в отличие от древнегреческой философии, не циклично, а линейно: начинаясь с неопределяемого момента сотворения мира, оно направляется к своему центру — приходу на свет Спасителя, — и продолжается в направлении непредсказуемого момента Парусии. Христос пребывает в мире, но Он не от мира сего; Он находится в истории и во времени, но при этом Он превосходит и историю, и само время. Христианское летоисчисление делится на два этапа, отметил проповедник, — до и после Рождества Христова; в нехристианском мире принято аналогичное деление на две эпохи — до и после «нашей эры», однако при этом не меняется сущность расчёта лет и времени: в центре всегда находится момент Рождества Альфы и Омеги всей истории, её Творца.

О. Раньеро Канталамесса отметил, что присутствие Господа в истории и во времени вовсе не является абстрактным понятием: Христос присутствует в Ветхом Завете как фигура и предшествующая аллегория, в Новом Завете как неповторимое историческое событие, а в основанной Им Церкви как Таинство реализации Его присутствия.

Поэтому каждый христианин призван задаться вопросом: является ли Христос центром его жизни, личной истории и его времени? Проповедник отметил, что многие христиане делят свои жизни на «до и после» венчания, рукоположения, монашеских обетов, однако самым главным событием должна быть личная встреча с Христом, которая может произойти в любой момент жизни. Накануне Рождества мы призваны осознать, что недостаточно знать о вифлеемских событиях двухтысячелетней давности: важно, чтобы «Христос родился в твоём сердце». Господь не может быть набором доктрин, догматов, предметом исследований, одной лишь памятью о прошлом — даже литургической и сакраментальной, но живым, существующим и близким, хотя и невидимым для глаз. Те, в чьей жизни по-настоящему родился Христос, начинают жить по-другому, они чувствуют и осознают Его благое присутствие и всегда могут выразить свою любовь к Нему.

О. Канталамесса отметил, что связь с Христом каким-то образом можно сравнить с подключением к Интернету, благодаря которому человек не чувствует себя отрезанным от мира, а может общаться на расстоянии, получать нужную информацию и сообщения. При встрече с Христом — в любом возрасте — перед человеком открывается мир Божий, ибо Господь есть дверь и путь, ведущий к Пресвятой Троице и в бесконечность, Иисус поддерживает нашу жизнь.

В конце проповеди о. Раньеро Канталамесса отметил, что для понимания великой тайны Рождества недостаточно интеллекта человеческого и даже ангельского: её можно только созерцать.

«Да поможет нам Дева-Матерь, которую мы теперь призываем в богородичном антифоне, обрести благодать радостного и благодарного принятия Слова Божьего, Которое приходит, чтобы жить посреди нас».

Источник: Радио Ватикана