О. Артуро Соза о вызовах, стоящих перед Обществом Иисусовым

31 июля, по случаю литургической памяти святого основателя Общества Иисусова, Папа Франциск опубликовал сообщение в сети «Твиттер»:

«Подобно Игнатию Лойоле, позволим Господу Иисусу покорить нас, и под Его началом будем служить ближнему».

О вызовах, стоящих в наши дни перед Обществом Иисусовым, рассказал в интервью Ватиканскому радио генеральный настоятель ордена о. Артуро Соза. По словам прелата, первостепенной задачей является служение церковной миссии примирения в её трёх аспектах, то есть примирению с Богом, друг с другом и с Творением. Эту миссию вручил Церкви Сам Господь, и поэтому она является неотъемлемой частью призвания монашествующих, — людей веры, которые испытали в своей жизни Божью любовь и милосердие, которые во всём доверяют своему Учителю Иисусу.

О. Артуро Соза отметил, что великим вызовом для каждого христианина — и в частности для Общества Иисусова — является восприятие и распознавание того, что в настоящее время Бог делает в истории человечества и как Он это делает. Отвечая на эти вопросы, мы сможем быть полезными инструментами Бога и Его сотрудниками, подчеркнул генеральный настоятель. Опыт Бога, на котором основана наша вера, освобождает нас, делает нас заново свободными. Благодаря этому мы в состоянии увидеть множество распятых людей современного мира, и в них мы видим самого распятого Христа. Примирение не представляется возможным без социальной справедливости: она — условие для достойной, свободной и мирной жизни, в которой нуждаются и которую заслуживают все люди и все народы.

«Служение примирению во всех его аспектах ставит Общество Иисусово перед вызовом межкультурного и межконфессионального диалога», — отметил генеральный настоятель; для ордена это очень важный приоритет. Общество Иисусово является многонациональным апостольским организмом, и этот факт позволяет монашествующим делиться опытом внутреннего многообразия, быть «зеркалом всего человечества». Поэтому орден призван продолжать свою межкультурную миссию, то есть постоянно открывать перед обществом путь к подлинной универсальности, обогащаемой разнообразием мировых культур.

Миссия ордена, по словам о. Созы, связана с межрелигиозным диалогом: вместе религии могут внести существенный вклад в примирение между людьми.

Одним из самых больших скандалов сегодняшнего мира является тенденция «представить Бога одной из сторон в конфликте, в то время как в любой конфессии Бог объединяет людей и призывает их быть братьями и сёстрами», — подчеркнул генеральный настоятель.

Вторая по величине группа задач, стоящих перед Обществом Иисусовым, заключается в адаптации ордена к новым временам, что является залогом более эффективного ответа на злободневные вызовы. По словам о. Артуро Созы, такой путь начинается с личного обращения, с обращения общинной жизни, чтобы быть подлинными свидетелями братства среди монашествующих. Те, кто ответили на призвание Господа, собираются вокруг Иисуса, Который их объединяет и преодолевает все различия.

Наконец, необходимо обращение учреждений, что является самой сложной задачей, отметил генеральный настоятель. Условием этого обращения является подлинное общее распознавание, например, в принятии решений. Именно к распознаванию призвал Папа Франциск всю Церковь, сказал в заключение о. Артуро Соза.

Источник: Радио Ватикана