Нью-Йорк: открытое письмо кардинала Долана

Изъятие детей из семей противоречит Библии и американским принципам: об этом заявил кардинал Тимоти Долан после посещения детей, которых на мексиканской границе разлучили с родителями. В настоящее время дети размещены в Бронксе, в здании бывшего монастыря, где о них заботятся благотворительные организации.

В открытом письме к верующим архиепархии Нью-Йорка кардинал Долан пишет: «Было мучительно видеть этих детей без родителей и осознавать хаос и травмы, с которыми им приходится сталкиваться».

Отметив компетентность и сострадание специалистов, которые несут помощь маленьким мигрантам, иерарх выражает глубокую обеспокоенность проблемой, затрагивающей Церковь не только с пастырской точки зрения, но и с этической и гуманитарной. Архиепископ Нью-Йорка напоминает, что католики начали действовать «задолго до нынешнего обострения ситуации»: например, в Католическом иммиграционном центре под эгидой «Каритас» в центре Манхэттена за последние пять лет Церковь предоставила юридическую помощь и образование более чем 10 тысячам несовершеннолетних, прибывшим в город с семьями или без сопровождения взрослых.

Кардинал отмечает, что его послание не имеет политической окраски: им движет лишь пастырское внимание и обеспокоенность нынешним кризисом. «Я не эксперт в сложностях законодательства, в исполнительных распоряжениях и политических направлениях, которые меняются каждый день, — пишет иерарх. — Но я знаю, что политика, отбирающая детей у их семей, противоречит Библии и является антиамериканской. Она принесла урон, который потребует больших усилий и времени для исцеления».

Американский кардинал благодарит архиепархию Нью-Йорка за то, что она издавна является «гостеприимной матерью для многих детей-мигрантов, которые ищут в Нью-Йорке свой новый дом». Иерарх также отмечает «живой и здоровый» дух гостеприимства поместной Церкви и свидетельство веры мигрантов — «яркий и живой дар для наших общин и школ».

В конце послания кардинал Тимоти Долан выражает надежду, что такие отношения в христианской общине архиепархии продлятся во времени, и просит верующих молиться о разделённых семьях, о «нашей Церкви и обо всём народе, дабы мы смогли как можно лучше жить в верности нашим ценностям».

Источник: Vatican News