Этим летом дети из куйбышевского прихода побывали в Кемерове (+ ФОТО)

С 8 по 12 июля 2018 года группа детей и сопровождающих их взрослых из прихода Святых апостолов Петра и Павла города Куйбышева (НСО) совершила поездку в г. Кемерово, где на базе братского прихода отцов-редемптористов был организован летний детский лагерь.

Всего в поездке приняли участие 17 человек, из них 14 детей. Нам любезно оказали гостеприимство в приходском доме Кемерова священники и сестры. Также хозяева предоставили нам, организаторам, всё необходимое для успешного проведения нынешних «Каникул с Богом».

Сестра Юлиана Юлиана Гостковска, SSpS, проводила с ребятишками интересные занятия по теме «Отношения в семье». Также прихожанка местной общины Мария провела замечательную экскурсию, познакомив с достопримечательностями столицы Кузбасса.

В один из дней мы посетили удивительный музей-заповедник «Томская писаница», где посмотрели наскальные рисунки, которым уже около 4 тысячи лет! Там же, в мини-зоопарке на территории заповедника, ребята и взрослые, почувствовавшие себя детьми, смогли покормить диких зверей фруктами и овощами.

Дети участвовали с открытыми сердцами в богослужениях на Святых Мессах в кемеровском храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии.

Наша поездка оказалась незабываемым путешествием! Дети с радостью благодарят Бога и, конечно, всех организаторов!

Спасибо!



Свящ. Дитмар Зайфферт,

настоятель прихода Святых Апостолов Петра и Павла города Куйбышева