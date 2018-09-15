Нунций в Сирии: Москва может содействовать Дамаску в проведении реформ

Святейший Престол рассчитывает, что Россия будет содействовать Сирии в проведении демократических реформ, которые являются залогом восстановления страны.

Такое мнение высказал в беседе с ТАСС Апостольский нунций в Сирии кардинал Марио Дзенари, принявший в пятницу участие в организованной Ватиканом конференции католических гуманитарных агентств, посвященной гуманитарной ситуации в Сирии и Ираке.

«От России я ожидаю помощь правительству Дамаска в осуществлении демократических реформ, и Россия должна быть задействована в этом процессе и приложить все усилия. Думаю, что Россия может сделать многое, Россия — единственная страна, которая это может сделать [надавить на Дамаск] и, я надеюсь, сделает это», — сказал иерарх.

По его мнению, дальнейшее восстановление зависит от демократического процесса. «Все знают те страны, у которых есть деньги и которые могут помочь в восстановлении, и они ждут сигналы начала демократического процесса. Как это произойдет — поступит [финансовая] помощь от других стран. Поэтому России еще предстоит сыграть важную роль», — продолжил кардинал.

Он выразил надежду, что в Идлибе будут «действовать деликатно». «Мы не выступаем против того, чтобы правительство взяло под контроль территорию, особенно если речь идет об освобождении от террористов, но нужно спасти и жизни 3 млн людей, из которых, по данным ООН, 1 млн — это дети. Нельзя выплеснуть грязную воду вместе с младенцем», — сказал Дзенари.

Он убежден, что «война в Сирии закончится, когда закончится война внутри Совета Безопасности ООН». «В марте-апреле там была настоящая война, сами знаете между кем и кем. Все страны, которым принадлежит право вето, должны быть честными и проявить ответственность», — заключил Дзенари.