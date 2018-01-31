Новый закон в Британии защитит колокольный звон от жалоб на шум
В Британии приняли новый закон о порядке застройки и соответствующие строительные нормы, которые оградят храмы и исключат возможности для судебных исков, сообщает Rublev.com со ссылкой на Christian Today.
Ранее многим храмам приходилось накладывать различные ограничения на колокольный звон в исполнение решений судов по искам недовольных из числа новых жителей.
По словам представителей министерств, новые законодательные нормы свидетельствуют о том, что правительство «выступило в защиту церквей». Это означает, что викариям больше не придется считаться с «необоснованными ограничениями, накладываемыми на богослужебную деятельность из-за изменений в застройке близлежащих территорий», то есть из-за появления новых жилых и офисных домов вблизи храмов.
«Мы приветствуем эти новые нормы в законодательстве, которые гарантируют нам всем, что традиционные и привычные колокольные перезвоны будут и дальше сопутствовать нам в жизни. Наш Совет по церковным зданиям ― церковная служба, которая помогает приходам в содержании церковных зданий ― всячески способствует их богослужебной миссии, и в том числе защищает традицию колокольных перезвонов, оповещающих округу о церковных службах и праздниках», ― приводит издание слова директора Службы храмов и соборов Англиканской церкви Бекки Кларк (Becky Clark).
Данное ведомство ведет реестр старинных колоколов в стране, некоторые из которых были отлиты еще в XIII веке, и выдает целевые пособия на заботу о них. «Колокольный перезвон всегда был неотъемлемой частью христианских богослужений в наших землях на протяжении тысячелетий», ― сказала Б. Кларк.
Благодаря новой национальной политике в области планирования новостроек уже отменили многие необоснованные ограничения на деятельность ряда организаций. Теперь министерства вводят еще и соответствующие подзаконные нормы для исключения конфликтов в будущем.
Изменения касаются не только храмовых служб, но и деятельности музыкальных и развлекательных заведений. По словам секретаря министерства жилищного строительства Саида Джавида (Sajid Javid), храмы и развлекательные заведения принуждают к ограничениям и расходам в пользу жителей новостроек, строящихся по соседству.
«Я всегда думал, что такое положение является несправедливым, когда давно существующие храмы и музыкальные заведения вынуждены уступать требованиям новоселов об ограничении шума на своей исторической территории и нести большие расходы из-за этих новостроек, к которым они не имеют ни малейшего отношения. Я очень рад, что мы, наконец, получили возможность оградить их деятельность и успокоить страсти новых поселенцев, пытающихся установить свои порядки», ― цитирует его Christian Today.
Одним из храмов, пострадавших от судебных исков, был храм святого Петра в городе Сэндвич (Sandwich) ― его колокола замолкли после того, как несколько новых жителей подали жалобу в суд на «недопустимый уровень шума». В ответ в городе возникло целое движение под девизом «Спасем нашу звонницу», а опрос горожан, проведенный местной социологической службой, показал, что 85% местных жителей хотят и дальше слышать колокольный звон.
По словам местного представителя парламента страны Крейга Маккинли (Craig MacKinlay), церковные колокола звучали в Британии многие века, и их звон стал для ее жителей «жизненной потребностью».
«Мы выступили в их защиту в нашей городской общине, и я очень рад, что министерства прислушались к нам и поддержали нас законодательной инициативой на общенациональном уровне. Колокол звонит теперь по бунтовщикам и местным советам, которым наплевать на наши вековые традиции. Но теперь в стране приняты решения, поддерживаемые большинством местных жителей», ― сказал он изданию.
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