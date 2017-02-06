Новый виток напряженности между президентом Филиппин и Католической Церковью

Католическая Церковь Филиппин назвала кампанию по борьбе с наркотиками, развернутую президентом Родриго Дутерте, террором против бедных.

Церковь особенно обеспокоена безразличием властей по отношению к убитым. В рамках антинаркотической кампании уже убиты несколько тысяч человек.

Правозащитники и родственники погибших утверждают, что жертвами полиции часто становились беззащитные люди. Сам Дутерте в декабре прошлого года признался, что лично убил трех наркоторговцев, сообщает ВВС.

Заявление Конференции католических епископов Филиппин было зачитано во время воскресных проповедей во всех приходах страны.

На прошлой неделе президент временно приостановил антинаркотическую кампанию из-за, как было сказано, коррупции в рядах полиции.

«Вы, полицейские, самые коррумпированные. Вы коррумпированы до самого основания. Это ваша система», — заявил президент .

По словам Дутерте, около 40% полицейских вовлечены в незаконную деятельность. Он также пригрозил коррумпированным чиновникам, что будет выбрасывать их из салона вертолета, как он, если верить его собственным словам, уже поступал в прошлом.

Президент обещал возобновить антинаркотическую кампанию после «очищения» полиции, причем борьба с наркотиками будет продолжаться вплоть до 2022 года, когда закончатся президентские полномочия Дутерте.

Возглавив страну, он пообещал искоренить наркобизнес и коррупцию в стране, принеся в жертву — в случае необходимости — миллионы жизней.

Несколько дней назад президент Филиппин ещё более обострил конфликт с Католической Церковью страны,сообщает Седмица.ру со ссылкой на Worldreligionnews.com.

Дутерте подписал указ о введении в действие давно подготовленного «Акта об ответственном деторождении и репродуктивном здоровье», который был готов еще в 2012 году при президенте Бениньо Акино и с тех пор лежал без движения.

Одна из целей этого акта заключается в оказании медицинских услуг для сохранения репродуктивного здоровья населения, включая распространение бесплатных средств контрацепции среди бедных женщин на Филиппинах. Акт разрабатывался с бесчисленными трудностями и препятствиями целых 13 лет для его введения в качестве закона, причем большинство этих препятствий было создано трудами активной оппозиции в лице Католической Церкви и самых различных групп, выступающих против абортов. Указ президента Дутерте о введении в действие многострадального законопроекта уже воспринят как еще один выпад против церкви, с которой он давно и эмоционально конфликтует. В тексте президентского указа признается «право филиппинцев самостоятельно, свободно и ответственно принимать решение о том, сколько детей им желательно иметь и где их содержать и воспитывать».

Католическая Церковь сразу и активно выступила против этого документа, подкрепляя свою позицию тем фактом, что около 80 процентов населения Филиппин считают себя католиками, а это порядка 74 миллионов человек

«Независимо от того, знает он это или не знает, но всегда, когда мы делаем нечто плохое, мы служим орудием дьявола, — заявил архиепископ Рамон Аргуэльес из города Липа, говоря о президенте Дутерте. — Если ты наносишь вред другим людям, ты служишь орудием дьявола». К этому Аргуэльес также добавил: «Он [президент] говорил, что хочет разрушить нашу церковь. Я бы ему ответил на это одну вещь: это уже пробовал сделать Гитлер, пробовал сделать Бисмарк, пробовал сделать Наполеон. Всех их давно нет, а церковь есть».