Новый виток напряженности между президентом Филиппин и Католической Церковью

Новый виток напряженности между президентом Филиппин и Католической Церковью

Февраль 06, 2017

Католическая Филиппин назвала кампанию по борьбе с наркотиками, развернутую президентом , террором против бедных.

Церковь особенно обеспокоена безразличием властей по отношению к убитым. В рамках антинаркотической кампании уже убиты несколько тысяч человек.

Правозащитники и родственники погибших утверждают, что жертвами полиции часто становились беззащитные люди. Сам Дутерте в декабре прошлого года признался, что лично убил трех наркоторговцев, сообщает ВВС.

Заявление Конференции католических епископов Филиппин было зачитано во время воскресных проповедей во всех приходах страны.

_92120590_gettyimages-590717388На прошлой неделе президент временно приостановил антинаркотическую кампанию из-за, как было сказано, коррупции в рядах полиции.

«Вы, полицейские, самые коррумпированные. Вы коррумпированы до самого основания. Это ваша система», — заявил президент .

По словам Дутерте, около 40% полицейских вовлечены в незаконную деятельность. Он также пригрозил коррумпированным чиновникам, что будет выбрасывать их из салона вертолета, как он, если верить его собственным словам, уже поступал в прошлом.

Президент обещал возобновить антинаркотическую кампанию после «очищения» полиции, причем борьба с наркотиками будет продолжаться вплоть до 2022 года, когда закончатся президентские полномочия Дутерте.

Возглавив страну, он пообещал искоренить наркобизнес и коррупцию в стране, принеся в жертву — в случае необходимости — миллионы жизней.

 

rodrigo_roa_duterteНесколько дней назад президент Филиппин ещё более обострил конфликт с Католической Церковью страны,сообщает Седмица.ру со ссылкой на Worldreligionnews.com.

Дутерте подписал указ о введении в действие давно подготовленного «Акта об ответственном деторождении и репродуктивном здоровье», который был готов еще в 2012 году при президенте Бениньо Акино и с тех пор лежал без движения.

Одна из целей этого акта заключается в оказании медицинских услуг для сохранения репродуктивного здоровья населения, включая распространение бесплатных средств контрацепции среди бедных женщин на Филиппинах. Акт разрабатывался с бесчисленными трудностями и препятствиями целых 13 лет для его введения в качестве закона, причем большинство этих препятствий было создано трудами активной оппозиции в лице Католической Церкви и самых различных групп, выступающих против абортов. Указ президента Дутерте о введении в действие многострадального законопроекта уже воспринят как еще один выпад против церкви, с которой он давно и эмоционально конфликтует. В тексте президентского указа признается «право филиппинцев самостоятельно, свободно и ответственно принимать решение о том, сколько детей им желательно иметь и где их содержать и воспитывать».

Католическая Церковь сразу и активно выступила против этого документа, подкрепляя свою позицию тем фактом, что около 80 процентов населения Филиппин считают себя католиками, а это порядка 74 миллионов человек

«Независимо от того, знает он это или не знает, но всегда, когда мы делаем нечто плохое, мы служим орудием дьявола, — заявил архиепископ Рамон Аргуэльес из города Липа, говоря о президенте Дутерте. — Если ты наносишь вред другим людям, ты служишь орудием дьявола». К этому Аргуэльес также добавил: «Он [президент] говорил, что хочет разрушить нашу церковь. Я бы ему ответил на это одну вещь: это уже пробовал сделать Гитлер, пробовал сделать Бисмарк, пробовал сделать Наполеон. Всех их давно нет, а церковь есть».

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