Новый веб-сайт как новое лицо общественной коммуникации Святейшего Престола

До праздника Рождества Христова (т.е. до 25 декабря) Ватикан планирует запустить свой новый веб-сайт для мультимедийных коммуникаций. При этом веб-сайты Ватиканского радио и Ватиканского телевизионного центра останутся доступными в качестве архивов.

Монсиньор Дарио Вигано, префект Секретариата по коммуникациям, объявил, что новый сайт — vaticannews.va — будет запущен в бета-форме уже в ближайшие дни». Действительно, в пилотном режиме новый сайт Ватикана «Vatican News» доступен уже с 17 декабря 2017 г. — акция была приурочена к отмечавшемуся в этот день Дню рождения Папы Франциска.

Публичное заявление относительно нового сайта Ватикана появилось на следующий день после того, как Вигано представил сайт Папе Франциску и Совету кардиналов и рассказал о прогрессе, достигнутом в вопросе объединения различных Ватиканских СМИ.

«Краеугольный камень системы, плод процесса консолидации на экономическом и техническом уровнях, представлен Редакционным мультимедийным центром, который будет единой структурой, отвечающей за производство аудио-контента, текста, видео и графики на нескольких языках, а также будет использоваться на различных платформах, включая новый веб-сайт и социальные сети.

Редакционная коллегия Секретариата по коммуникациям будет определять, какие различные события и проблемы представляются и охватываются вниманием на сайте.

Согласно заявлению Вигано, в конечном итоге мультимедийный центр будет включать около 350 сотрудников из 40 языковых программ бывшего Ватиканского радио и девяти учреждений — радио, газеты Ватикана, Ватиканского телевизионного производственного центра, Ватиканской типографии и т. д., которые в настоящее время входят в состав секретариата.

Мультимедийный центр начнет свою работу с 70 человек, работающих на шести языках: итальянском, английском, французском, немецком, испанском и португальском. Они будут сосредоточены на четырех темах обозрения: Папа, Ватикан, Церковь и мир.

Грег Берк, директор пресс-службы Ватикана, проинформировал о том, что новый веб-сайт и производственный центр — это просто «первое видимое и конкретное выражение унифицированного подхода к сообщениям, запрошенного Папой и кардиналами».

Источник: Седмица.ру