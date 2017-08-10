Новый мультфильм расскажет историю Рождества с точки зрения животных

10 ноября 2017 года на экраны мира выйдет христианский анимационный фильм «Ягненок» (The Star). Это новая версия истории Рождества, рассказанная с точки зрения животных, которые путешествовали с Марией и Иосифом в Вифлеем, сообщает Christian Post.

«То, что мы делаем в этом фильме, и что дало нам творческую свободу на него, так это история рождения, но с точки зрения животных», — приводит издание слова режиссера Тима Рекарта (Tim Reckart).

Фильм расскажет о маленьком, но храбром ослике Бо, который стремится к жизни за пределами фермерской мельницы, где проходят его будни. Однажды он вырывается на свободу и отправляется в приключение своей мечты. В своем путешествии он встречает овечку Рут, потерявшую свою стаю, и Дэйва, голубя с возвышенными стремлениями. Вместе с тремя верблюдами и другими животными они отправляются за звездой и становятся случайными героями в Рождественской истории.

Исполнительный продюсер Девон Франклин (DeVon Franklin) подчеркнул, что «вовлечение животных дает пространство для творчества и креативности».

Он отметил, что анимационный фильм многому учит зрителей и внутренняя уверенность Бо в том, что есть нечто большее, к чему следует стремиться, вдохновит многих. Д. Франклин верит, что фильм оставит зрителей одновременно с надеждой и с чувством значимости.

«У нас у всех есть судьба, призыв или предназначение. Часто мы не осознаем, как все к этому идет. Вот, что великолепно в путешествии Бо», — добавил продюсер.

Трейлер анимационного фильма «Ягненок» представили в марте на ежегодной Христианской медиа-конвенции национальных религиозных вещателей (NRB Christian media convention) в Орландо, штат Флорида.

Во время презентации трейлера Девон Франклин озвучил главный актерский состав: Стивен Ен (Steven Yeun) — ослик Бо, Кэлли Кларксон (Kelly Clarkson) – лошадка Леа, Энтони Андерсон (Anthony Anderson) — козлик Зак, комедиант Габриель Иглесиас (Gabriel Iglesias) — пес Руфус, Крис Кристофферсон (Kris Kristofferson) — старый ослик, Джина Родригез (Gina Rodriguez) — Дева Мария, Захари Левай (Zachery Levi) — Иосиф, Опра Уинфри (Oprah Winfrey) — Дебора, Тайлер Перри (Tyler Perry) — Сайрус, Трейси Морган (Tracy Morgan) — Феликс.



Христианская анимация

В 1981 году в Японии вышел на экраны телевизионный христианский анимационный сериал «Суперкнига» производства компании Tatsunoko Productions, совместно с Христианской вещательной сетью Christian Broadcasting Network (CBN) в США.

Сериал представляет хронику событий Ветхого и Нового Завета Библии в 52 эпизодах. Он рассказывает о двух любознательных детях, которые случайно находят старинную Книгу, которая распахивает перед ними ворота в мир приключений. Суперкнига — Книга книг — переносит Кристофера, Джой и их игрушку Робика через столетия назад прямо в гущу Библейских событий. В сериях этого христианского мультипликационного фильма они встречаются с Адамом и Евой, Ноем, Самсоном, Давидом. Вместе с Моисеем они проходят сквозь расступившиеся воды Красного моря, посещают младенца Иисуса в Вифлеемских яслях и участвуют во многих других приключениях.

Мультсериал состоит из двух сезонов. Их главное отличие в том, что во втором сезоне между героями настоящего и библейскими персонажами минимальная взаимосвязь и каждый эпизод — это прямая экранизация библейских событий.

За 30 лет своего существования мультфильм «Суперкнига» выходил на экранах более чем в 106 странах мира и был переведен на 43 языка. Его посмотрело более 500 миллионов зрителей.

Сейчас CBN работает над созданием нового сериала «Суперкнига» с элементами 3D графики. Полностью готово 13 серий: «В начале…», «Испытание!», «Путь к прощению», «Отпусти Мой народ», «Десять заповедей», «Поединок с великаном», «Львиный рык!», «Первое Рождество», «Чудеса Иисуса», «Тайная вечеря», «Христос Воскрес!», «Дорога в Дамаск» и «Альфа и Омега».

В 1982 году японская компания Tatsunoko Productions выпустила мультсериал «Летающий дом». Его герой, талантливый, но рассеянный профессор Хамфри Бамбл изобретает машину времени, благодаря чему небольшой домик в лесу становится своего рода межвременным кораблем. Вместе с тремя детьми и своим роботом он отправляется в прошлое, где становится свидетелем событий, описанных в Новом Завете.

В отличие от «Суперкниги», «Летающий дом» рассказывает не только библейские истории, но и более глубоко открывает жизнь Иисуса Христа.

Еще одним японским анимационным сериалом, посвященным библейским событиям, стал «В начале: Библейские истории», снятый в 1997 году Осаму Тэдзукой.

В 2000 году вышел русско-английский кукольный мультфильм, посвященный последним трем годам земной жизни Иисуса Христа, «Чудотворец».



Российский опыт

В 2006 году при поддержке «Первого канала» и Федерального агентства по культуре и кинематографии России студия «Солнечный Дом-ДМ» создала российский полнометражный мультипликационный фильм «Князь Владимир».

Он рассказывает о начале принятия христианства князем Владимиром и последующем крещении Руси, а также небольшую историю начала любви князя и его византийской жены Анны.

В 2015 году по одноименной книге Тимофея Веронина был снят мультфильм «Необыкновенное путешествие Серафимы». Он повествует о потерявшей родителей девочке Симе Воскресенской, дочери репрессированного священника, которая, оказывается в детском доме в годы Великой отечественной войны. В трудной жизненной ситуации ей на помощь приходит святой Серафим Саровский.

В июле 2017 года к десятилетию празднования Дня семьи, любви и верности был приурочен выход полнометражного мультфильма «Сказ о Петре и Февронии». Его сюжет, основанный на истории святых Петра и Февронии, рассказывает о светлом «неземном» чувстве, о любви, благодаря которой герои преодолевают все препятствия и обретают счастье: создают семью и спасают княжество от распада и гибели.

Источник: Rublev.com