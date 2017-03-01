Новый католический монастырь основан в Ирландии впервые после запрета, введенного в XVI веке королем Генрихом VIII

ДУБЛИН. Новый католический монастырь основан в Ирландии впервые после запрета, введенного в XVI веке английским королем Генрихом VIII, основоположником Реформации в Британии.

Обитель основана восемью американскими монахами Бенедиктинского ордена из Талсы, штат Оклахома. Она была открыта в епархии Мита.

В конце прошлой недели епископ Майкл Смит председательствовал за «каноническим учреждением нового монастыря в приорате Сильверстрим», сообщает Седмица.ру со ссылкой на Irish Journal.

Монастырь будет устроен на основании устава святого Бенедикта, согласно заявлению его основателей.

Сообщество бенедиктинцев прибыло из Талсы, США, в 2012 г. и заняло бывшую обитель общины монахинь Визиток Стамюллене, Мита.

Епископ Майкл Смит подписал декрет о создании нового католического монастыря 25 февраля 2017 г. Этот декрет отмечает первое формальное учреждение монашеского сообщества в епархии Мита и всей Ирландии в целом, начиная с кампании по закрытию и уничтожению монастырей, осуществленной королем Генрихом VIII в 1536 г.