Новый год для христианина: подарки Бога будут неожиданными!

В новогодний вечер, 31 декабря, во многих католических храмах верующие собираются на праздничную службу.

— Воля Божья — вот то новое, что ждет нас в наступающем году. Этого должно желать наше сердце. А сегодня благодарим Бога за все то хорошее и — по человечески — плохое, что было в прошедшем году. Мы должны понимать, что все Господь дал ради нашего добра, — говорил бывший настоятель гомельского римско-католического прихода отец Славомир Ласковский. — Прошел год, а значит — мы на год ближе к смерти. Только мало кто об этом думает, воспринимает всерьез. Все желают друг другу, счастья, здоровья, чтобы не было проблем, чтобы все было хорошо. Но это сказка. Чем больше мы с Иисусом, тем больше убеждаемся в настоящей жизненной философии. Каждый год не такой, как мы задумали. И это очень хорошо! Потому что христианин смотрит с перспективой Неба, смотрит на свою жизнь с небесного расстояния — глазами Бога, который нас очень любит и думает, как привести каждого из нас к спасению.

Дары господа Бога, которые приготовлены для нас в новом году, будут неожиданными, отмечает священник. Но такими, которые помогут нам в обращении, в спасении, в том, чтобы мы возрастали в благодати и мудрости — для того, чтобы и другим помочь встретиться со Спасителем, Иисусом Христом.

— Христиане тоже желают друг другу счастья, но понимают, что оно открывается в тайне преславного креста. Не убегаем от трудностей и страданий, а наоборот входим в жизнь, а это и страдания, и трудности, и радости.

Отец Славомир желает прихожанам ежедневно находить свой крест, брать его и следовать за Иисусом Христом:

— Тогда будете счастливыми. Очень счастливыми! Крест дает настоящую свободу. Потому что когда ты, твои руки и ноги прибиты к кресту, ты уже ничего не напортачишь, не помешаешь Богу действовать в твоей жизни.

Источник: katolik.life