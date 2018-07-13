Новый генеральный настоятель Священнического братства Св. Пия Х

После Акта исповедания веры и Антимодернистской присяги, принесенной новоизбранным настоятелем в храме семинарии, каждый из присутствовавших членов братства произнес обещание послушания и уважения, а затем все вознесли гимн славословия «Te Deum».

В Священническом братстве Святого Пия Х новый генеральный настоятель – итальянский 47-летний пресвитер Давиде Пальярани. Он был избран 11 июля на генеральном капитуле братства, проходящем в эти дни в семинарии Святого Пия Х в швейцарской деревне Экон. Дон Давиде Пальярани сменил на этом посту монсеньора Бернара Фелле, возглавлявшего братство в течение 24 лет. Дон Пальярани был рукоположен в Священническом братстве в 1996 году самим монсеньором Фелле. Он был направлен сначала в Римини, затем в Сингапур. По завершении этой миссии он был назначен настоятелем Итальянского округа Священнического братства Святого Пия Х, а с 2012 года являлся ректором семинарии Пресвятой Девы Марии Соискупительницы в Аргентине.

После Акта исповедания веры и Антимодернистской присяги, принесенной новоизбранным настоятелем в храме семинарии, каждый из присутствовавших членов братства произнес обещание послушания и уважения, а затем все вознесли гимн «Te Deum».

Напомним, что в 2011 году монсеньор Бернар Фелле, главный настоятель Священнического братства Св. Пия Х, основанного монс. Марселем Лефевром, встретился в Ватикане с кардиналом Уильямом Левадой, префектом Конгрегации вероучения и председателем Папской комиссии «Ecclesia Dei».

В коммюнике, обнародованном после встречи Залом Печати Св. Престола, отмечается: «Вследствие просьбы, направленной главным настоятелем Священнического братства Св. Пия Х Папе Бенедикту XVI 15 декабря 2008 года, Папа принял решение снять отлучение с четырех епископов, хиротонисанных монс. Лефевром, и одновременно вступить в доктринальный диалог с братством, чтобы прояснить проблемы вероучительного порядка и преодолеть существующий раскол».

В 2017 году Конгрегация вероучения обнародовала письмо за подписью президента Папской комиссии «Ecclesia Dei» кард. Герхарда Мюллера, адресованное епископам и касающееся Священнического братства Святого Пия Х. В письме отмечается, что в последнее время «проводятся различные встречи и начинания, нацеленные на возвращение Священнического братства Святого Пия Х в полное церковное общение». В частности, Святейший Отец принял решение предоставить всем священникам братства полномочия действительным образом исповедовать верующих, чтобы обеспечить действительность и законность преподаваемого ими Таинства.

С той же пастырской целью – «содействовать умиротворению совести верующих» — несмотря на «пока продолжающуюся каноническую ситуацию незаконности, в какой находится Братство Св. Пия Х», Святейший Отец, по предложению Конгрегации вероучения и комиссии «Ecclesia Dei», принял решение уполномочить преподобнейших местных ординариев давать разрешения для бракосочетания тех верных, которые включены в пастырскую деятельность братства».

Источник: Vatican News