Новым префектом Департамента по коммуникации стал мирянин

Новый префект ватиканского Департамента по коммуникации прежде работал как в печатных изданиях, так и на радио и телевидении, сообщает Vatican News.

Святейший Отец назначил префектом Департамента по коммуникации Паоло Руффини, до настоящего момента директора телеканала Итальянской епископской конференции.

Паоло Руффини родился в Палермо 4 октября 1956 года, окончил в Риме факультет юриспруденции, начал заниматься журналистикой в 1979 году. В 1986 году вступил в брак с Марией Ардженти.

Работал в печатных изданиях “Il Mattino” (Неаполь) и “Il Messaggero” (Рим), на радиоканале РАИ, на «Радио 1», радиостанции «Инблю», на телеканале «РАИ3», на седьмом канале итальянского телевидения, а с 2014 по 2018 год руководил телеканалом «ТВ2000». Лауреат журналистских премий и участник многочисленных конференций на тему христиан в СМИ, этики коммуникации и новых масс-медиа.