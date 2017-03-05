Новые исследования опровергают «черную легенду» о Папе Пие XII

По случаю столетия епископской хиротонии Эудженио Пачелли в Риме состоялся симпозиум «Пий XII: конец черной легенде». На нем были представлены результаты исследований, касающихся помощи Папы Пачелли евреям во время нацистской оккупации.

Около двух третей от десяти тысяч евреев, проживавших в Риме во время оккупации, были спасены непосредственно или косвенным образом Папой Пием XII и Католической Церковью. Около 4 тысяч из них укрывались в 235 монастырях Рима, 160 – в Ватикане и экстерриториальных резиденциях, 1600 человек спаслись благодаря Делегации помощи еврейским эмигрантам, тайно финансируемой также Католической Церковью. В трагический день 16 октября 1943 года, когда были депортированы тысяча семьсот римских евреев, 245 из них были освобождены благодаря прямому вмешательству Папы Пачелли. Но еще ранее многие евреи благодаря Папе смогли бежать из своих домов. После депортации 198 раз было оказано давление на немецкое посольство и непосредственно на руководителя гестапо Капплера, в результате чего удалось освободить 60 евреев. Об этом рассказал автор исследования диакон Доменико Оверстейнс.

Новые исторические данные делают очередной шаг в опровержении «черной легенды», появившейся еще до смерти Папы Пия XII в результате советской пропаганды. Миф о Пие XII, который молчал перед лицом нацизма, а то и потворствовал гитлеровскому режиму, распространился несмотря на все его воззвания против нацизма и в защиту мира, как подчеркнул кардинал Доминик Мамберти, префект Верховного трибунала Апостольской сигнатуры.

В настоящее время в отношении Пия XII идет процесс беатификации, открытый Павлом VI во время Второго Ватиканского собора. Бенедикт XVI признал героические добродетели Папы Пачелли, и теперь, как рассказал постулатор процесса священник Антон Витвер, для причисления к лику блаженных необходимо только подтверждение чуда, совершенного по ходатайству досточтимого Пия XII.

Источник: Радио Ватикана