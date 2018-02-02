Новые подробности визита российских епископов ad limina в Рим (ФОТО)

Предлагаем нашим читателям очередные фото-подробности от Его Преосвященства Клеменса Пиккеля о работе епископов из России в различных ватиканских дикастериях в рамках официального рабочего визита «ad limina apostolorum».

На верхней миниатюре — сегодняшняя встреча российских иерархов с кардиналом Робером Сара, префектом Конгрегации богослужения и дисциплины таинств.

На остальных фото:

— В Конгрегации по канонизации святых с её префектом — кардиналом Анджело Амато.

— В Конгрегации по делам Восточных Церквей с её префектом — кардиналом Леонардо Сандри.

— В Апостольской пенитенциарии с Верховным пенитенциарием — кардиналом Мауро Пьяченцей.

— В Конгрегации католического образования (иначе называемой Конгрегацией семинарий и учебных заведений) с её префектом — кардиналом Джузеппе Версальди и секретарём — архиепископом Анджело Винченцо Дзани.

— В Конгрегации по делам Институтов Посвящённой Жизни и Обществ Апостольской Жизни с её секретарём — кардиналом Хосе Родригесом Карбальо.

— В ватиканской базилике Святого Петра (Basilica di San Pietro).