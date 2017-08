Новую экранизацию «Путешествия Пилигрима» снимут в Голливуде

Христианские кинематографисты из компании «King Street Pictures» начали работу над экранизацией книги Джона Буньяна (John Bunyan) «Путешествие Пилигрима в небесную страну» (The Pilgrim’s Progress from This World to That Which Is to Come) — одного из наиболее значительных произведений английской религиозной литературы, сообщает Christian Post.

Книга описывает во всей полноте путь исканий человеком Бога, его сомнений, покаяния и процесса духовного возрастания. События переданы в форме пересказа человеком своего сновидения, что позволяет описать духовные процессы души и духовного мира, невидимого человеческому глазу.

Согласно синопсису, «Путешествие Пилигрима в небесную страну» представляет собой новый «эпический фантастический приключенческий фильм». Съемки начались в Лос-Анджелесе и городе Реддинг, штат Калифорния.

«Мы пытаемся развить новую область в религиозном жанре. Это футуристическая, более стилистическая и более кинематографичная область, чем те, что зрители видели раньше», — приводит издание слова режиссера Мэтта Билена (Matt Bilen).

В фильме будут задействованы актеры из разных стран мира. Среди них — одна из самых успешных звезд Южной Кореи Ин-Пье Ча (In-Pyo Cha), мексиканцы Карим Лозано (Karyme Lozano) и Фернанда Ромеро (Fernanda Romero), Пета Серджант (Peta Sergeant) из Австралии и Рикки Ким (Ricky Kim) из Южной Кореи. Кроме того, в фильме появится известный американский христианский актер Алан Пауэлл (Alan Powell).

Говоря о важности переноса истории «Путешествие Пилигрима» на большой экран, продюсер и директор «King Street Pictures» Дэн Марк (Dan Mark) отметил изданию, что христиане «не одномерны и могут оценить все виды развлечений»: «Если мы хотим вдохновить, мы должны сначала привлечь зрителей. Мы используем жанры приключений и фэнтези, чтобы передать эту историю новой аудитории. Это то, чего они ждут и чего заслуживают».

Он добавил: «Христианская аудитория не монолитна, она наслаждается любым содержанием. А фантастика, фентези, приключения — эти жанры позволяют передать такие сложные идеи и вопросы, как вера, жизнь и любовь, с которыми современная аудитория сталкивается в повседневной жизни».

Создатели фильма надеются, что он будет востребован на рынке религиозного кино как Америки, так и по всему миру.

«Поскольку мы много путешествовали по миру, особенно по Азии, мы наблюдали высокий спрос на такой контент среди христиан за рубежом. Мы считаем, что фильмы нового поколения должны предназначаться для привлечения всех этих зрителей во всем мире», — сказал Дэн Марк.

Ранее книгу «Путешествие Пилигрима» уже экранизировали в 1912-м, 1979-м, 2005-м и 2008-м гг.



Одно из наиболее значительных произведений английской религиозной литературы

Первую часть книги «Путешествие Пилигрима» английский писатель и проповедник Джон Буньян написал в 1678 году, когда он находился за свою религиозную деятельность в тюрьме. Вторая часть была создана в 1684 году и опубликована в 1688-м. Уже при жизни автора первая часть выдержала 11 изданий общим тиражом более 100 тысяч экземпляров.

Одно время «Путешествие Пилигрима» считалось самой читаемой книгой на английском языке, не считая Библии. Ее популярность, делающей ее настолько привлекательной для читателя, заключается в том, что широкое воображение автора создает таких героев, такие события и сцены, которые представляются в воображении читателя как нечто такое, что он сам испытал, знает и помнит. Также произведение полно доброты, светлости, юмора, красноречия и чистого, идиоматического английского языка.

Британский историк, поэт и прозаик Томас Маколей писал: «В Англии во второй половине XVII века было только два ума, обладающих даром воображения самого высокого уровня. Один из этих умов создал «Потерянный Рай», а второй — «Путешествие Пилигрима»».

Протестантские миссионеры часто переводили эту книгу как вторую после Библии.

«Путешествие Пилигрима» переведено более чем на 200 языков мира.

Источник: Rublev.com