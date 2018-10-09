Новости с Синода епископов в Ватикане

Начиная с понедельника 8 октября с.г., участники XV Генеральной ассамблеи Синода епископов, посвященной проблемам молодежи, приступили к работе в группах, в так называемых circoli minori, в ходе которой рассматриваются одна за другой главы Итогового документа, который Отцам Синода предстоит утвердить в ходе голосования в последние дни работы форума. Вечером 8 октября в Ватикане состоялся брифинг, на котором выступили и поделились своими впечатлениями некоторые из участвующих в заседаниях иерархов.

Так архиепископ Мальты Чарльз Счиклуна отметил, что одним из лучших аспектов нынешней Ассамблеи является присутствие на ней молодых людей. Они активно, а порой даже бурно реагируют на услышанное в докладах. В связи с этим Преосвященный Счиклуна подчеркнул важность солидарности между поколениями. Важны также и личные свидетельства католиков. Здесь мальтийский иерарх напомнил историю, озвученную в ходе субботней встречи Папы Франциска с молодежью в Зале Павла VI. Речь шла об обращении юноши, отбывающего наказание в местах заключения, под влиянием встречи с католическим священником, который, по словам неофита, «буквально лучился святостью».

Кроме того, журналисты, которым был известен большой вклад архиепископа Чарльза Счиклуны в расследование дел о сексуальных злоупотреблениях духовенства, задали ему ряд вопросов на эту тему. В ответ архиепископ заметил, что, хотя эта проблема и затрагивается на Синоде, она не является его приоритетной темой. Зато в феврале 2019 г. она станет предметом специального обсуждения на встрече Папы Франциска с председателями национальных Епископских конференций.

Затем на брифинге выступил викарный епископ Лионской архиепархии Эмманюэль Габильяр. Несколькими днями ранее он взял в кулуарах Синода видеоинтервью у Папы Франциска. Французский епископ и далее намерен записывать на свой смартфон такие блиц-интервью с участниками Ассамблеи, и всё это — с целью познакомить французскую молодежь с тем, что происходит на этом церковном форуме. Кроме того, иерарх из Лиона отметил, что молодежи порой бывают ведомы такие пути возвещения Евангелия, о которых не догадываются старшие, а потому нужно не только поучать молодых, но и прислушиваться к ним. Следует не возвышаться перед молодежью, а находиться среди нее.

Взявший после этого слово юный участник Синода из числа мирян, итальянец Томазо Леончини рассказал о своем восхищении тем бесстрашием, с каким Церковь на Синоде обращается к непростым проблемам, не боится рассуждать о них вслух и настойчиво ищет их продуктивного решения. Кроме того, он выразил удовлетворение тем фактом, что на Синоде обговариваются проблемы не только молодых католиков, но и всей современной молодежи в целом. о убеждению молодого итальянца, Папа Франциск стал первым из мировых лидеров, который обратил внимание на бедственное положение молодежи в нашу эпоху.

По материалам Vatican News