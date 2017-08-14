Новосибирские сталинисты требуют снести памятник Николаю II

Инициативная группа по установке памятника Иосифу Сталину в Новосибирске обратилась в прокуратуру и к властям с требованием снести памятник Николаю II, говорится в сообщении группы, поступившем в «Интерфакс».

«Инициативная группа по установке памятника Сталину в Новосибирске обратилась в прокуратуру Новосибирской области, к мэру Анатолию Локтю и губернатору Владимиру Городецкому с требованием снести незаконно установленный памятник Николаю II», — сказано в сообщении.

Отмечается, что собор Александра Невского, у ограды которого установлен памятник Николаю II и цесаревичу Алексию, является объектом культурного наследия регионального значения, а по закону для размещения памятников на территории таких объектов необходимо проведение государственной историко-культурной экспертизы и согласование с областным Управлением по государственной охране объектов культурного наследия.

«Кроме того, земельный участок, на котором установлен памятник, как мы выяснили, согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости, является собственностью Новосибирской области, то есть государственной, а не частной собственностью религиозной организации, о чем заявлял мэр Анатолий Локоть, комментируя якобы правомерные действия метрополии РПЦ», — заявляют общественники.

В подтверждение своей позиции общественники приводят выписку из ЕГРН о правообладателе земельного участка.

При этом, отмечают они, памятник не проходил согласования на художественном совете Новосибирска, который является совещательным органом при мэре и рассматривает, в частности, вопросы установки монументальных объектов, в том числе памятников.

«Таким образом, памятник Николаю II установлен без прохождения предусмотренных законодательством процедур согласования. Поэтому памятник подлежит сносу как самовольно установленное строение. Установка памятника Николаю II в обход законных процедур создает правовой прецедент, дающий нам полное право поступить аналогичным образом — установить памятник Сталину без согласования с властями в центре города», — говорится в сообщении.

Ранее художественный совет Новосибирска отказался поддержать проект инициативной группы новосибирцев, предложивших установить памятник Сталину в сквере Героев Революции в центре города, поскольку сквер является объектом культурного наследия регионального значения.

В свою очередь мэр Новосибирска, глава обкома КПРФ Анатолий Локоть заявил, что инициаторы проекта по установке памятника Сталину могли бы разместить его на частном участке. По его мнению, установка памятника Сталину воспринимается неоднозначно, именно поэтому ранее художественный совет Новосибирска отклонил инициативу.

Памятник Николаю II и цесаревичу Алексию был открыт 16 июля в непосредственной близости от ограды Александро-Невского собора в ознаменование 99-й годовщины расстрела царской семьи.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что не знал о планах установки памятника. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что никто не обращался в мэрию с такой инициативой, но уточнил, что Новосибирская епархия Русской православной церкви вправе разместить такой памятник на своей территории, и такие планы существуют.

Также сообщалось, что в ночь на 1 августа экипаж Росгвардии задержал новосибирца, который нанес несколько ударов топором по монументу, повредив голову цесаревича, тогда было возбуждено уголовное дело о вандализме.