Новосибирск: вандал набросился с топором на памятник Николаю II и цесаревичу Алексию

Новосибирская полиция проводит проверку по факту повреждения памятника Николаю II и цесаревичу Алексею, установленному в июле у собора Александра Невского, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

По данным полиции, в ночь на вторник 31-летний новосибирец, приставив к памятнику лестницу и взобравшись по ней, нанес несколько ударов по скульптурной композиции.

Проезжавший мимо экипаж вневедомственной охраны задержал вандала и доставил в полицию.

«Устанавливаются мотивы и сумма причиненного ущерба, по результатам проверки будет дана квалификация действий, совершенных задержанным», — сообщили в пресс-службе.

Утром испорченную голову цесаревича на памятнике обмотали тканью, а вечером памятник закрыли полностью и огородили лентой территорию вокруг него, сообщает портал НГС.НОВОСТИ.

Памятник был открыт 16 июля на территории Андександро-Невского собора в ознаменование 99-й годовщины расстрела царской семьи.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что не знал о планах установки памятника. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что никто не обращался в мэрию с такой инициативой, но уточнил, что Новосибирская епархия РПЦ вправе разместить такой памятник на своей территории, и такие планы существуют.

«Выбор места для памятника не случаен, — сообщил порталу VN.ru настоятель Александро-Невского собора протоиерей Александр Новопашин. — Собор строился на средства Кабинета Его Величества как храм-памятник Царю Миротворцу Александру III — отцу Государя Императора Николая II. Государь Император Николай II лично пожертвовал 7,5 тысяч рублей на соборный иконостас. Супруга Царя Миротворца Александра III Мария Феодоровна также была жертвователем храма. В частности, она прислала в собор священническое облачение, сшитое из парчи, которая покрывала катафалк рано ушедшего из жизни младшего брата святого Николая II Великого князя Георгия Александровича».