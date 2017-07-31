Ниневийская равнина: мэром Алькоша избрана халдо-католичка
Член халдо-католической общины Лара Юсиф Зара стала новым мэром Алькоша – городка на севере Ирака, большинство населения которого составляют христиане. В течение трех лет в непосредственной близости от Алькоша проходила граница между территориями, подконтрольными иракскому правительству, и частью Ниневийской равнины, захваченной ИГИЛ (запрещена в РФ).
Она была избрана единогласно муниципальным собранием Каракоша 27 июля.
35-летняя Лара Зара, получившая высшее экономическое образование, стала первой женщиной – мэром Алькоша.
Зара сменила на этом посту другого халдея – Абдула Миху, который был смещен с этой должности в связи с обвинениями в коррупции. Приказ об увольнении Михи подписал глава совета провинции Ниневия Башар аль-Кики, член Демократической партии Курдистана.
Смещение Михи вызвало протесты среди местных христиан, которые заподозрили, что настоящей причиной этого решения являются попытки курдских политиков повлиять на результаты референдума о независимости Иракского Курдистана, намеченного на 25 сентября.
Избрание мэром христианки Лары Зары, считают обозреватели, будет способствовать разрядке возникшей напряженности.
Источник: Благовест-инфо
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна