Ниневийская равнина: мэром Алькоша избрана халдо-католичка

Член халдо-католической общины Лара Юсиф Зара стала новым мэром Алькоша – городка на севере Ирака, большинство населения которого составляют христиане. В течение трех лет в непосредственной близости от Алькоша проходила граница между территориями, подконтрольными иракскому правительству, и частью Ниневийской равнины, захваченной ИГИЛ (запрещена в РФ).

Она была избрана единогласно муниципальным собранием Каракоша 27 июля.

35-летняя Лара Зара, получившая высшее экономическое образование, стала первой женщиной – мэром Алькоша.

Зара сменила на этом посту другого халдея – Абдула Миху, который был смещен с этой должности в связи с обвинениями в коррупции. Приказ об увольнении Михи подписал глава совета провинции Ниневия Башар аль-Кики, член Демократической партии Курдистана.

Смещение Михи вызвало протесты среди местных христиан, которые заподозрили, что настоящей причиной этого решения являются попытки курдских политиков повлиять на результаты референдума о независимости Иракского Курдистана, намеченного на 25 сентября.

Избрание мэром христианки Лары Зары, считают обозреватели, будет способствовать разрядке возникшей напряженности.

Источник: Благовест-инфо