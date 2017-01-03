«Никто не исключён»: кампания ассоциации «Emergency» в Италии

«Никто не исключён»: таково название инициативы гуманитарной ассоциации «Emergency» по привлечению внимания общественности к беженцам и мигрантам и сбору средств для самых нуждающихся. Врачи и волонтёры этой ассоциации трудятся в Ираке, Афганистане, Камбодже и разных странах Африки. Вначале они специализировались на лекарственной и хирургической помощи жертвам боевых действий и наземных мин, но со временем ассоциация внесла в свою программу также заботу о жертвах нищеты: в разных странах появились педиатрические, кардиологические, хирургические и реабилитационные центры. С момента основания в Милане в 1994 году ассоциация помогла более семи с половиной миллионам человек в 17 странах мира.

10 лет назад красные фургоны скорой помощи «Emergency» появились в Италии, в Палермо была открыта первая больница. По словам руководителя отдела скорой помощи Микеле Яковелло, с 2006 года ассоциация обеспечивает экстренной медицинской помощью жителей Италии, а также иностранцев. Несмотря на то, что в итальянской Конституции закреплено право на медицинский уход, на практике оно порой не соблюдается, отметил Микеле Яковелло: мигранты из Африки и Азии, выходцы из Восточной Европы, бездомные, бедные и самые уязвимые слои населения часто сталкиваются с различными, в том числе и бюрократическими препятствиями, которые мешают получить экстренную помощь. Поэтому больным помогают передвижные медицинские комплексы «Emergency», готовые приехать к нуждающимся, а также обеспечить им доступ к услугам Национальной службы здравоохранения.

Источник: Радио Ватикана