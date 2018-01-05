Никарагуа: воззвание Церкви против насилия над женщинами

Католическая Церковь в Никарагуа обратилась с воззванием к общественности об усилении мер по борьбе с убийствами женщин: в 2017 году в стране произошло 51 такое убийство. На Мессе начала нового года архиепископ Манагуа кардинал Леопольдо Хосе Бренес Солорсано выразил надежду, что в наступившем году в стране будет сделано больше в защиту человеческой жизни. «Я бы хотел, — сказал кардинал, — чтобы ни одна женщина не подвергалась злоупотреблениям, избиениям, чтобы ни одна женщина не была убита своим партнером или кем-либо другим».

Кард. Бренес Солорсано призвал самих женщин быть внимательнее при выборе спутника жизни, подчеркнув: «Если мужчина агрессивен, поднимает на вас руку или ревнует, вы должны его оставить». Иерарх посоветовал не давать второго шанса мужчинам, которые дурно обращаются с женщинами, отметив, что после ареста агрессора нередко сама жертва просит его освободить: «Однако женщина должна осознавать: муж, проявляющий насилие, должен быть наказан». Кардинал обратился также к институтам по борьбе с насилием против женщин с призывом предпринять больше мер для противостояния этому феномену.

Источник: Радио Ватикана