Никарагуа: Церковь отвечает молитвой на оскорбления режима

Церкви всего мира выражают близость и солидарность с католической общиной и народом Никарагуа. Истинная надежда для страны заключена в молитве.

Страна, потрясенная кровавой кампанией репрессий, возглавляемой правительством для пресечения протестов, переживает драматические дни, время, наполненное скорбью и страданиями, когда близость и солидарность Церквей Латинской Америки и всего мира напоминают народу Никарагуа, что он не одинок.

Ситуация в Никарагуа остается драматичной. К неокончательным данным о 360 погибших в результате столкновений добавляются систематические нарушения прав человека и атаки на Церковь.

Выступая по случаю празднования 39-й годовщины сандинистской революции, президент Никарагуа Даниэль Ортега обвинил епископов в «поддержке оппозиции и идеи госпереворота» и назвал их «сатанистами». Также и в Интернете нет недостатка в нападениях на Церковь. В видеороликах, распространяемых в социальных сетях, можно видеть, в частности, военных и полицейских, которые порочат священников и епископов.

Столкнувшись с этим драматическим и болезненным социальным и политическим кризисом, надежды общества возлагаются на молитву. После Дня поста, объявленного 24 июля Церковью Никарагуа, в Латинской Америке состоялась ещё одна акция близости и солидарности с никарагуанским народом: День молитвы о Никарагуа, организованный латиноамериканским епископским Советом (Celam). На международном уровне различные епископские конференции также организовали молитвенные встречи.

В интервью Vatican News редактор католического агентства «Fides» Карлос Эспиноза подчеркнул, что Церковь реагирует на атаки молитвой. Это ответ, который не понимает никарагуанское правительство, но понимает народ Никарагуа, где католическая вера имеет прочные и глубокие корни. Истоки политического кризиса всегда лежат в социальной сфере. Его решение, как неоднократно заявляла Церковь, связано с диалогом. Одним из условий, указанных в ходе переговоров, является проведение досрочных выборов, но правительство, — напомнил Карлос Эспиноза, — всегда отвергало это требование. Теперь, надеясь, что можно будет возобновить диалог, Церковь переживает время, отмеченное болью, но не лишенное надежды.

В субботу 28 июля, по инициативе местных общественных и студенческих движений, в Манагуа состоится паломничество в поддержку епископов страны, названных «защитниками правды и справедливости».



Логотип никарагуанского паломничества мира:

Источник: Vatican News