Нигерийский католический священник умер через четыре дня после того, как сбежал от своих похитителей

Как сообщило информационное агентство Fides, нигерийский католический священник умер через четыре дня после того, как он сбежал от своих похитителей. Луи Одуду 19 сентября 2018 года умер в госпитале в Варри, в штате Дельта (южная Нигерия).

Непосредственная причина его смерти не установлена, однако сочли, что кончина пастыря никак не была связана с его похищением.

Губернатор штата Дельта Ифеаньи Окова выразил свои соболезнования монсеньору Иоанну Оке Афареха, епископу Варри, по поводу трагической смерти Одуду. Губернатор также подтвердил обязательство своего правительства «обеспечить безопасность жизни и собственности» священнослужителей.

Луи Одуду, который был назначен священником католической епархии Варри в 1987 году, как сообщается, в течение многих лет находился в Соединенном Королевстве. Он вернулся в Нигерию около пяти месяцев назад, и вскоре его похитили.

До своего похищения Одуду являлся капелланом Института подготовки нефтяников. Ранее он был помощником генерального секретаря в Католическом секретариате Нигерии.

В последнее время католические священники в Нигерии часто подвергаются нападениям. Так, в 2018 году в стране было похищено не менее пяти священников, пишет Седмица.ру.