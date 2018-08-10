Нигер: студенты-католики обсуждают религиозный фундаментализм

С 7 по 13 августа студенты из Нигера, Буркина-Фасо и Бенина принимают участие в IV семинаре Католической студенческой молодёжи (Jeunesse Étudiante Catholique), который проходит в столице Нигера Ниамее.

Под руководством поместного архиепископа монс. Джалваны Лорана Ломпо молодые люди обсуждают вопросы межрелигиозного диалога, современный религиозный фундаментализм в Западной Африке и то, как на эти вызовы отвечает Евангелие. В программе встречи — конференции, работа в группах, дискуссии на темы справедливости, мира, межрелигиозного диалога и примирения, творческие занятия и обмен опытом. Кроме того, молодые участники встречи в Ниамее посетят туристические достопримечательности столицы, а также местные клиники и тюрьмы.

Церковь Нигера — преимущественно мусульманской страны — хочет сопровождать новые поколения независимо от их вероисповедания, этнической принадлежности, культуры или социального статуса: об этом говорил монс. Ломпо на открытии семинара. В своём докладе архиепископ напомнил, что сегодня в ряде африканских стран положение молодёжи вызывает тревогу: более половины жителей Нигера — дети до 15 лет, и среди них очень высок процент неграмотности и недостаточного образования. Через несколько лет многие из них будут обречены на безработицу, «бомбу замедленного действия», которая неизбежно несёт с собой пагубные последствия: насилие, незащищённость, преступность, нестабильность, опасность со стороны фундаменталистских идеологий.

«В этом контексте, — отметил африканский прелат, — необходимы срочные и решительные действия, если мы хотим на практике содействовать миру и продвижению жизни». По словам монс. Ломпо, семинар Католической студенческой молодёжи сможет предложить ответы на злободневные вызовы с помощью метода «наблюдений, анализа и действий», особенно в атмосфере жестокого религиозного экстремизма. Таким образом, продолжил архиепископ, молодые люди смогут принять вызов религиозной терпимости и мира в обществе:

«Необходимо ‘видеть’, наблюдая за миром вокруг нас с его радостями, конфликтами и испытаниями; ‘рассуждать’ с честным и справедливым подходом к реалиям после глубокого анализа ситуаций и, наконец, ‘действовать’ согласно Евангелию», — подчеркнул архиепископ Ниамея монс. Лоран Ломпо.

Источник: Vatican News