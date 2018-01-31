Нидерландский кардинал считает, что Папа Франциск мог бы точнее объяснить «Amoris Laetitia» в специальном документе

Архиепископ Утрехтский кардинал Виллем Эйк заявил, что Папа Римский Франциск должен объяснить определенные места из своей апостольской экзортации «Amoris Laetitia», сообщает издание британских католиков Catholic Herald.

Кардинал Эйк отметил, что Папа Франциск не сказал ничего, что было бы противно вероучению Католической Церкви, но «Amoris Laetitia» все же породила определенные проблемы, вызвав замешательство в рядах консервативных католиков. Кардинал также выразил обеспокоенность тем фактом что различные национальные конференции католических епископов уже выступили с совершенно противоположными по содержанию толкованиями этого папского документа.

На вопрос, что он в данном случае ожидает от Папы Римского, кардинал Эйк заявил, что просто нужно внести ясность в толкование спорного пункта «Amoris Laetitia», чтобы отбросить сомнения. По мнению Утрехтского архиепископа, это должно быть сделано в форме специального документа.

Кардинал Эйк также отметил, что в его Утрехтской архиепархии придерживаются церковного учение об уникальности и неразрывности брака как таинства Церкви.

Источник: Седмица.ру