Невероятная процессия в Филиппинах — несколько миллионов христиан

Филиппины — очень необычная страна. Его жители известны «экспрессивностью» и «массовостью» выражения своей религиозности. В Маниле в эти дни проходят торжества, в которых участвуют несколько миллионов христиан.



Процессия «Черного Христа»

Фигура Иисуса в натуральную величину, которую несут в процессии, представляет собой деревянную фигуру черного Христа, вырезанную из дерева в Мексике и привезенную на Филиппины в начале XVII века испанскими миссионерами.

Во время путешествия на борту корабля произошел пожар, который привел к тому, что фигура стала «обжаренной» — с того времени представлена в дереве фигура получила название Черного Христа. Христиане на Филиппинах верят, что если им удастся прикоснуться к фигуре, то они получат оздоровление и очистятся.

Многие верующие считают, что об исключительных свойствах скулптуры свидетельствует тот факт, что она уцелела не только на пожаре, но также во время ряда землетрясений и интенсивных бомбардировок во время Второй мировой войны.



Месса в состоянии готовности

В кульминационный день празднования только лишь в процессии может одновременно принимать участие до 1,5 млн верующих.

Во время торжества по всей столице Филиппин в боевую готовность приводят полицию и скорую помощь. Для охраны верующих специально выходят на дежурство несколько тысяч полицейских.

Фигура Черного Христа участвует также ежегодно в процессии в Страстную пятницу перед праздниками Пасхи. Однако это не единственное такое массовое религиозное событие на Филиппинах.

В начале 2016 года во время проведения на Филиппинах 51 Международного Евхаристического конгресса в местности Цебу состоялась процессия, в которой принимали участие более 2 миллионов верующих.

Источник: Сatholic.by