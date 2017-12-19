Нетаньяху поблагодарил США за позицию в Совбезе ООН по Иерусалиму‍

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа и постпреда при ООН Никки Хейли после того, как Соединенные Штаты заблокировали в Совете Безопасности ООН резолюцию, которая не признает изменение статуса Иерусалима и призывает отменить данное решение.

«Спасибо, Никки Хейли. В Хануку вы говорили как настоящий маккавей. Вы зажгли свечу правды. Вы развеяли тьму. Один победил многих. Правда победила ложь. Спасибо, президент Трамп», — заявил Нетаньяху в Twitter.

Маккавей — первоначально прозвание Иуды Маккавея из династии Хасмонеев, возглавившего восстание против ига сирийских греков в 166-160 гг. до н.э. Позднее стало применяться к остальным сыновьям Маттафии, иудейского священника из рода Иоарива, потом распространенное на всех защитников и исповедников веры во время гонений Антиоха Епифана.

Решение США по признанию Иерусалима столицей Израиля и вето по соответствующей резолюции в Совете Безопасности ООН будет «историческим грехом» Вашингтона. Об этом заявил постоянный наблюдатель государства Палестины при ООН Рияд Мансур.

«С этим вето США упустили возможность исправить свое незаконное решение по Иерусалиму и оставили за собой свой исторический грех. Мы вновь подтверждаем, что это решение США не будет иметь никакого правового эффекта, который изменить характер и статус Иерусалима. Резолюция скажется на статусе США как мирного брокера, говорит об их предвзятости и подрывает роль в любом дальнейшем мирном процессе», — сказал дипломат.

***

Постпред Израиля при ООН Данни Данон ранее осудил распространенный в Совете Безопасности проект резолюции, признающий недействительным изменение нынешнего статуса Иерусалима; по его словам, он останется столицей страны. Об этом сообщили в постпредстве Израиля при ООН.

«Ни голосование, ни обсуждение не изменят ясной реальности, что Иерусалим всегда был и будет столицей Израиля. Вместе с нашими союзниками мы продолжим бороться за историческую правду», — говорится в заявлении израильского постпреда.

***

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.

Источник: РИА Новости