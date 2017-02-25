Несостоявшаяся поездка Иоанна Павла II на родину Авраама

В перспективе великого Юбилея 2000 года у Иоанна Павла II было горячее желание помолиться в местах, наиболее связанных с историей нашего спасения, которое достигло своей вершины в воплощении Слова Божьего. В частности, Папа желал отправиться в Ур Халдейский, на родину Авраама; на гору Синай, где Бог дал Моисею заповеди и заключил Свой завет с человечеством; на гору Нево, с которой Моисей увидел землю обетованную; а также на Святую Землю — в Назарет, Вифлеем и Иерусалим. Папе Войтыле удалось посетить во время двух поездок — в феврале и марте 2000 года — все вышеупомянутые места, кроме Ура Халдейского, визит в которой был запланирован на 1999 год.

Как известно, Ур Халдейский, расположенный на юге Ирака в пятнадцати километрах от Насирии в почти безлюдной местности близ дельты Евфрата, является местом, из которого, согласно библейскому повествованию, отправился Авраам в ответ на голос Бога. От древнего Ура сегодня сохранились только археологические руины, которые я посетил в 1969 году, — пишет кардинал Джованни Баттиста Ре. — Я помню, что в южной части этого города остатки царского дворца и храмов находятся в центре и на севере; есть и следы жилого квартала, и среди этих руин мне показали фундамент здания, которое британский археолог Леонард Вулли, руководитель раскопок Ура между 1922 и 1930 годами, определил как «дом Авраама». Во времена библейского патриарха Ур был центром древней шумерской цивилизации и одним из первых настоящих городов мира.

Патриарх Авраам вместе со своей женой Сарой, и сыном Исааком, вняв призыву Бога, отправился из этого города в «Землю обетованную», чтобы положить начало новому народу: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя» (Быт 12, 1-2), — сказал ему таинственный голос. Тогда Авраам оставил свой дом и пошёл, как повелел ему Господь, сопровождаемый обещанием великого рода: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков» (15, 5). Авраам сверх надежды, «поверил с надеждою», пишет апостол Павел (Рим 4, 18), и стал прототипом верующего человека из-за своей непоколебимой веры в слово Божье.

Именно из-за того, что патриарх Авраам представляет для нас, христиан, Иоанн Павел II очень хотел посетить Ур и помолиться в нём, поразмышлять там об истории и о необыкновенном свидетельстве веры в Бога этого великого библейского персонажа, глубоко почитаемого также иудеями и мусульманами.

Однако, этот первый этап столь желанной поездки представлялся в те годы очень сложным. В 1990 году Ирак вторгся в Кувейт и аннексировал его. В ответ на этот шаг была немедленно сформирована большая международная коалиция, действовавшая по мандату Организации Объединённых Наций и возглавляемая США, которые освободили Кувейт, обязав Саддама вернуться в пределы границ своего государства. Но это вмешательство иракских войск породило в мире беспокойство и недоверие по отношению к Саддаму. Кроме того, были опасения, что Ирак имеет секретную ядерную программу и обладает химическим оружием. Так как иракский лидер отказался допустить международный контроль, ООН ввела эмбарго в отношении Ирака, из-за которого ни один самолет не мог приземлиться в Багдаде.

Поэтому, казалось несбыточной мечтой добраться до Ура Халдеев. Но из-за большого религиозного значения этого места Иоанн Павел II пожелал, чтобы вопрос был изучен глубже. В качестве первого шага он поручил кардиналу Эчегараю отправиться в путь, чтобы проверить состояние дел непосредственно с иракскими властями. 8 июня 1998 года Папский представитель прилетел в Амман (Иордания), а оттуда на автомобиле достиг Багдада, где он встретился с вице-премьером Тариком Азизом, затем с тогдашним министром иностранных дел Мохаммедом Саидом аль Саххафом и с министром по делам религий. Кардиналу было сказано, что нет никаких трудностей для визита Святейшего Отца, и что президент Саддам Хусейн с радостью приветствует Папу на иракской земле. В свою очередь Эчегарай объяснил смысл, который Папа намеревался придать паломничеству в Ур Халдейский, что оно будет иметь исключительно религиозный и молитвенный характер, без присутствия гражданских властей.

Несколько дней спустя государственный секретарь кардинал Содано, находясь в Нью-Йорке на запланированной встрече, воспользовался возможностью, чтобы поговорить о трудностях эмбарго и запретной для полетов зон с Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном. Позже госсекретарь также вступил в контакт с председателем Комитета по санкциям в отношении Ирака Питером ван Валсумом. Было решено, что, в своё время, будет достаточно официально сообщить комитету программу Папского визита (исключительно религиозного характера) с указанием дня, времени, номера рейса и аэропорт Багдада. Эмбарго будет приостановлено ​​на время паломничества Папы и тех, кто будет сопровождать его.

После этих благоприятных ответов Иоанн Павел II распорядился информировать Соединенные Штаты о проекте, ясно показав исключительно религиозные цели поездки. В ответ госсекретарь США Мадлен Олбрайт отправила в Рим делегацию из трёх человек, чтобы «информировать Святейший Престол о ситуации в Ираке» и указать на трудности, которые видели в замысле Папы США и Великобритания.

Делегация была принята 4 июня 1999 года заместителем секретаря по связям с государствами архиепископом Челестино Мильоре, который выслушал их видение проблемы и подчеркнул, что речь идёт о поездке исключительно религиозного характера в древний город религиозного значения. Прелат также отметил, что в этой поездке неизбежна встреча Папы с Саддамом Хусейном, но этот факт никоим образом не является поддержкой его политики, напротив, он может стать поводом, чтобы обговорить и прояснить некоторые вопросы. Через несколько недель после этого в госсекретариат Ватикана прибыл также Томас Пикеринг, заместитель Государственного департамента США, и главной темой его визита было Папское паломничество в Ирак. Американский дипломат выразил опасение, что такая поездка будет способствовать укреплению власти Саддама.

Иоанн Павел II, который уже предвидел эту оппозицию США, был полон решимости идти вперёд в любом случае, потому что причиной поездки были действительно религиозные мотивы в рамках подготовки к Юбилею 2000 года.

До мая 1999 года всё в Ираке, казалось, складывалось благоприятно визиту. Министр иностранных дел, встретившись с нунцием, сказал ему между прочим, что Папу с удовольствием разместят в Президентском гостевом доме, предназначенном для глав государств и других почётных гостей. На что нунций тут же ответил, что по традиции во время путешествий Папа останавливается в резиденции нунция и исключений в этом вопросе никогда не допускается.

29 июня 1999 года — в рамках подготовки к Великому Юбилею — Папа Войтыла опубликовал послание, чтобы проиллюстрировать смысл паломничества, которое он намеревался совершить в главные места, связанные с историей спасения, и посвятил в нём целых две страницы Уру Халдейскому. Вскоре группа из семи иракских интеллектуалов выступила с открытым письмом, в котором раскритиковала Папский документ, отметив важность Авраама для ислама и подчеркивая, что видение Авраама в Коране, где он назван 69 раз, отличается от точки зрения Папы Римского. Текст этого письма не вызвал удивления, так как было известно, что эти две концепции, христианская и мусульманская, основаны на разных точках зрения. Так же, как это было очевидно, что взгляд Папы соответствовал Библии, а не Корану. Письмо, казалось, не нарушило атмосферу ожидания: это была частная инициатива нескольких интеллектуалов, которые выражали свои мысли об Аврааме.

Однако, когда наступил момент определить конкретные пункты программы, правительство начало откладывать выбор даты, в течение которой организатор Папских поездок иезуит Роберто Туччи и его сотрудники могли бы приехать в Багдад и договориться о различных моментах визита. Эта задержка вызвала удивление, поскольку паломничество было запланировано с 1 по 3 декабря 1999 года.

Наконец, 21 ноября о. Туччи и его сотрудники были приняты в иракском министерстве иностранных дел помощником секретаря, в сопровождении начальника протокола и генерального директора министерства. Во время долгого разговора становилось понятно, что окончательный ответ придёт в течение двух дней, однако в конце беседы было сказано, что этот вопрос требует дальнейшего изучения и что решение будет объявлено позже через нунциатуру. Эта задержка укрепила подозрение в том, что Саддам, вероятно, поменял своё решение.

И действительно, 9 декабря 1999 года посол Ирака при Святейшем Престоле встретился с заместителем госсекретаря Ватикана и сообщил устно, что в нынешней «ненормальной ситуации», в которой пребывает Ирак, «поездку Папы пришлось отложить до тех пор, пока обстоятельства не позволят совершить её».

Почему Саддам изменил своё мнение? Возможно, он боялся, что не сможет контролировать внутреннюю ситуацию, из-за страдания населения вследствие экономических трудностей, вызванных эмбарго, введенного Организацией Объединенных Наций? Может, он опасался, что визит Папы на землю Ирака побудит его затем принять унизительную проверку инспекторами ООН наличия химического оружия и секретных ядерных программ? Возможно, его отговорил кто-то из мусульманских религиозных лидеров? На эти вопросы невозможно дать ясный ответ: посол тогда просто заявил, что Саддам не намерен отменять Папский визит, но только откладывает его на какое-то время.

Всего за несколько недель до начала Юбилея 2000-го года эти обстоятельства окончательно закрыли дверь для осуществления поездки. Иоанн Павел II принял новость с присущей ему безмятежностью и решил посвятить патриарху Аврааму общие аудиенции первых недель Святого года — 16 и 23 февраля — иллюстрируя, как этот библейский персонаж представляет собой для христиан «отца в вере», и совершая тем самым — мысленно — паломничество в Ур Халдеев.

Глядя на серьёзные и грустные события, которые с того не столь далекого времени имели место на Ближнем Востоке и в соседних регионах, естественно возникает вопрос: если бы эта поездка состоялась, решились ли бы США осуществить военное вмешательство в Ираке в 2003 году, свергнув, при поддержке Соединенного Королевства, режим Саддама?

Одно представляется очевидным: если бы эта несчастная война не произошла, вероятно, не имели бы места так называемая «арабская весна» и её последствия, ни нынешняя война в Сирии, которая длится уже шесть лет, ни самопровозглашённое исламское государство (по крайней мере, это касается боевиков в Ираке и Сирии). В результате не было бы сегодняшних многочисленных беженцев, бегущих от войны в Европу, чтобы избежать смерти. Ни сотен тысяч мигрантов, которые, будучи гонимыми голодом, ищут стабильности. Многие из них, к сожалению, гибнут в море, усугубляя чрезвычайную ситуацию, которой, кажется, нет конца. Это страница истории, которая заставляет задуматься.

Кардинал Джованни Баттиста Ре

Источник: Радио Ватикана