Немецкие раввины выразили недовольство в связи с рядом богословских мнений Бенедикта XVI

Размышления почетного Папы Бенедикта XVI об иудео-христианских отношениях продолжают вызывать споры. Члены Конференции ортодоксальных раввинов Германии обратились 3 августа к председателю Комиссии Святейшего Престола по связям с иудаизмом кардиналу Курту Коху с письмом, в котором заявили о своем несогласии с рядом положений, высказанных в тексте за подписью: «Йозеф Ратцингер – Бенедикт XVI».

Об этом сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на медиа-центр Швейцарской епископской конференции Cath-Info.

«Для нас позиция [почетного Папы] скорее, вызывает вопросы и сомнения, нежели представляется позитивными размышлениями, обращенными в будущее», — подчеркивают немецкие раввины.

Авторы письма озабочены не столько конкретными пунктами, о которых говорит Папа Ратцингер, сколько «фундаментальным вопросом о том, способна ли Католическая Церковь оценить современный иудаизм и как эта оценка может быть выражена теологически». «У нас создалось впечатление, что в своих богословских рассуждениях Папа Бенедикт ХVI оставляет слишком мало места религиозной оценке современного иудаизма и диалогу, который был бы следствием этой оценки», — говорится в тексте.

Особое недовольство раввинов вызвало толкование Йозефом Ратцингером обетования Израильской земли еврейскому народу. Почетный Папа отмечает, что «богословское обоснование существования государства Израиль, в соответствии с которым создание еврейского государство связано с библейским обетованием, с христианской точки зрения – невозможно».

И хотя почетный Папа ни разу не выражает сомнения в праве еврейского государства на существование, раввинам показалось, что Ратцингер считает, что «государство Израиль существует на своей территории как бы волей случая».

Немецкие раввины спрашивают кардинала Коха, «в какой мере эти размышления могут обогатить иудео-христианский диалог». Они также хотят знать, согласны ли тезисы Бенедикта XVI с заявлениями об иудаизме Папы Франциска.

Статья, вызвавшая вопросы раввинов, была опубликована в номере теологического журнала «Communio» за июль-август 2018 за подписью «Йозеф Ратцингер – Бенедикт XVI». В этом тексте почетный Папа рассматривал классический богословский вопрос о том, заменила ли христианская Церковь ветхозаветный союз Бога с народом Израиля.